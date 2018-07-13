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NATO Zirvesi'nde ilginç görüntü: Ayakta duramadı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 01:19 | Son Güncelleme

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde ilginç anlar yaşandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, ayakta durmakta güçlük çekerken görüntülendi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel’de düzenlenen NATO Zirvesi'nde ayakta durmakta zorlandı. Aile fotoğrafı çekimleri sırasında alana çıkmakta zorlanan Juncker’e Finlandiya ve Ukrayna Cumhurbaşkanları yardımcı olmaya çalıştı.

Juncker'in tartışma yaratan görüntüsünün sebebinin, Juncker'in 'zil zurna sarhoş olması' olduğu iddia edildi.

Euronews ise Juncker'in “denge problemi” yaşadığını iddia etti.


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Anahtar Kelimeler:
NATO Liderler Zirvesi NATO Zirvesi Brüksel Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker Jean-Claude Juncker

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bildiiğin sarhoş işte yav.DEnge problemi yaşayan adam önüne geleni öpmeye çalışmaz. :D
herif resmen körkütük sarhoş.iyi gene ordaki kadınları da öpmeye kalkmamış merkelle teresa may zaten kenardan kenardan kaçışıyorlardı :D
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