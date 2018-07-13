NATO Zirvesi'nde ilginç görüntü: Ayakta duramadı

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel’de düzenlenen NATO Zirvesi'nde ayakta durmakta zorlandı. Aile fotoğrafı çekimleri sırasında alana çıkmakta zorlanan Juncker’e Finlandiya ve Ukrayna Cumhurbaşkanları yardımcı olmaya çalıştı.
Juncker'in tartışma yaratan görüntüsünün sebebinin, Juncker'in 'zil zurna sarhoş olması' olduğu iddia edildi.
Euronews ise Juncker'in “denge problemi” yaşadığını iddia etti.
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