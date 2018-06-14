Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te akıllara durgunluk veren bir intikam hikayesi dünya gündemine oturdu. Kız arkadaşını başka bir erkekle öpüşürken yakalayan genç adam, ondan akıllara durgunluk veren bir intikam aldı.

GİTTİĞİ PARTİDE KIZ ARKADAŞINI GÖRDÜ

20 yaşındaki Mariano, kız arkadaşı olmadan dışarı çıktığı gece, onunla aynı partide olduğunu fark etti. Ancak ortada bir sorun vardı; kız arkadaşı başka bir erkekle birlikteydi.

FARK ETMEDEN SELFIE ÇEKTİ

Önce çok sinirlenen genç adam, olay çıkarmadı ve sadece onlarla birlikte selfie çekti. Çektiği fotoğrafın açıklamasına ise "Kız arkadaşım (şimdi eski) aynı partiye geldiğimizi fark etmedi" yazdı.

Mariano'nun yaptığı şey, bir anda tüm dünyaya yayılınca ise olanlar oldu, olay bir anda dünyanın konuştuğu bir intikam hikayesi haline geldi.

"ÇOK SARHOŞTUM"

Kızın ihaneti viral olup binlerce kişi tarafından paylaşılınca, Mariano daha sonra kız arkadaşının olayı açıklamaya çalışırken attığı mesajların ekran görüntüsünü de paylaştı. Mariano'nun kız arkadaşı ise fotoğraf Twitter'da paylaşılana kadar yakalandığından habersizdi.

İhanetiyle dünya gündemine oturan genç kız mesajlarda şöyle yazdı: "Çok sarhoştum ve şişko da bana çok baskı yapıyordu. Bana bir sürü şey söyledi ve olaylar oraya nasıl geldi bilmiyorum..."

