Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...

Kaderin onları bir araya getirdiğini düşünen Jamie ve Antony, meğer doğduğu andan itibaren aynı yerde bulunmuş. İşte o ilginç tesadüfün detayları...

Kaderin böylesi! Yeni evli çift meğer yıllar önce aynı yerdeymiş

1 / 16 ABD'de aynı günde ve aynı hastanede doğan iki kişi medyada geniş yer buldu.

2 / 16 Jamie Frantz ve Antony Burkett, 25 sene önce aynı hastanede doğdu ancak farklı kentlerde hayatlarına devam etti. Hayatlarının bir yerde ve bir şekilde kesişeceğinin farkına varmadan.

3 / 16 Jamie ve Anthony, yıllar sonra Tinder üzerinden tanıştı ve birbirlerini çok beğendi. Sık sık görüşmeye başladıktan sonra Jamie, Anthony'nin e-mail'i olan ‘Burkette11493'ü gördü ve bunda bir ipucu olduğunu düşündü.

4 / 16 Mail adresindeki rakamlar sıradan değildi... Jamie'nin de doğum günü aynı gündü. Jamie ve Anthony 14 Ocak 1993 tarihinde yani aynı günde dünyaya geldiklerini fark etti.

5 / 16 Çocukluklarını farklı kentlerde geçirmişlerdi. Ancak Jamie kız arkadaşının hangi kentte doğduğunu merak etmeye başladı.

6 / 16 Kayıtlara baktıktan sonra ikisinin de 25 yıl önce Louisiana'daki East Jefferson Hastanesi'nde dünyaya geldiği ortaya çıktı.

7 / 16 Çift, kaderin onları bir araya getirdiğini düşünüyor ve Barbados'taki balayından döndüklerinde hayatlarını birlikte sürdürmek için sabırsızlanıyor.

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14 / 16 GERÇEĞİ BU FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKARDI Gülin-Fırat Aneyzi çiftinin filmleri aratmayan aşk hikâyesi 'tesadüfün bu kadarı' dedirtti. Gülin Öztürk, 1987 yılının ocak ayında İzmir Üçkuyular'da dünyaya geldi. Çocukluğu, anne-babasının İnönü Lisesi'nin hemen yanındaki kuaför dükkânında geçti. Dükkânın karşısındaki parka defalarca oyun oynamaya giden Gülin, yıllar sonra evleneceği hayat arkadaşının yakınında olduğundan habersizdi.

15 / 16 AYNI OKULLARDA OKUDULAR Gülin, lise eğitimini tamamladıktan sonra Celal Bayar Üniversitesi Pazarlama Bölümü'ne girdi. Fırat'la da burada karşılaştı. Okula aynı servisle gidip gelen ikili, sohbet ederken aynı semtte büyüdüklerini fark etti. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi aynı okullarda okuyan ama birbirini üniversite sıralarında fark eden çiftin dostluğu kısa süre sonra aşka dönüştü. Gülin ve Fırat 3 yıl süren ilişkinin ardından evlenme kararı aldı, aileler de hazırlıklara başladı. Genç çift düğünde misafirlerin izlemesi için eski fotoğraflarından oluşan kısa bir film hazırlamaya karar verdi. Film için Fırat'ın çocukluk fotoğraflarını seçen Gülin, gördüğü bir kare karşısında şoke oldu. 1987 yılında çekilmiş fotoğrafa, 1 yaşındaki Fırat ailesiyle birlikte İnönü Lisesi'nin yanındaki parkta poz verirken, arkada babasının sürdüğü bebek arabasının içinde Gülin de fotoğrafa giriyordu.