HABER

Trump'a Twitter'da tepki yağdı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 22:47 | Son Güncelleme

Eski ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medyadan Rusya'ya karşı selefi Barack Obama'dan daha sert bir politika izlediğini iddia etmesine tepki gösterdi. Trump'ın "Rusya konusunda Obama'dan daha sert oldum, sadece gerçeklere bakın." yazması üzerine ABD'de tepki yağdı.

Trump'a Twitter'da tepki yağdı

Trump, Twitter hesabından, eski Başkan Obama'yı Rusya'nın ABD seçimlerini etkileme çabalarına karşı bir şey yapmamakla eleştiren Amerikan Fox News kanalına teşekkür etti.

Trump, "Suriye ve daha birçok konuda Rusya'ya karşı Obama yönetiminin başarısızlığını ekrana taşıdığınız için teşekkürler @foxandfriends. Tekrar kazanmaya başladık şimdi." paylaşımında bulundu.

ABD bununla çalkalanıyor: Trump'ı garsonla cinsel ilişkiye girerken gördümABD bununla çalkalanıyor: Trump'ı garsonla cinsel ilişkiye girerken gördüm

"OBAMA'DAN DAHA SERT OLDUM"

Daha sonra ise "Rusya konusunda Obama'dan daha sert oldum, sadece gerçeklere bakın." yazması üzerine Trump'a tepki yağdı.
Trump'a tepki gösterenler arasında eski CIA direktörü Brennan da yer aldı.

Brennan, Twitter'dan, Trump'ın son Rusya paylaşımını alıntılayarak "Kendini Twitter paylaşımlarınla küçültmekte, alçaltmakta ve sıradanlaştırmakta ne kadar başarılı olduğun beni hep şaşırtmıştır. Tıpkı Rusya soruşturmasındaki kaygıların gibi bu güvensizliği de hak ediyorsun. Tam da Thomas Paine'in dediği gibi 'Bunlar insanın ruhunun test edildiği zamanlardır.'" şeklinde bir mesajla paylaştı.

Trump Orhan Pamuk okuyor!Trump Orhan Pamuk okuyor!

RUSYA SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

Öte yandan, Rusya'nın ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili devam eden soruşturma yeni bir boyut kazandı.
Soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller, geçen cuma günü, 13 Rusya vatandaşı ve üç kurum hakkında, ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Mueller'in suç duyurusunda, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimleri sırasında Amerikalıların siyasi algılarını etkilemek için ilan ve reklamlar verdiği ve sahte sosyal medya paylaşımları yaptığı öne sürülüyor.

İLİŞKİ ARAŞTIRILIYOR

Suçlamalar arasında komplo kurma, elektronik sahtekarlık, banka dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi suçlar bulunuyor.

Mueller, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump kampanyasıyla Kremlin arasında bir bağ olup olmadığını araştırıyor.
Trump, konuyla ilgili Ruslarla kendi kampanyası arasında gizli anlaşma olmadığını iddia etse de Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Korgeneral H.R McMaster, ortaya çıkan son kanıtları "tartışılmaz" olarak nitelemişti.

Öte yandan, Facebook, suçlamalar üzerine, Rusların ve diğer aktörlerin, seçimlere müdahalesini önlemek için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile aktif çalışma yürüteceğini duyurmuştu.

AA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Twitter

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

İlginizi Çekebilir

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lavrov: ‘Suriye Meselesinde Toprak Bütünlüğüne Saygı Gösterilmeli’

Lavrov: ‘Suriye Meselesinde Toprak Bütünlüğüne Saygı Gösterilmeli’

TSK İle Suriye Güçleri Arasında Afrin’de Sıcak Temas Olur mu?

TSK İle Suriye Güçleri Arasında Afrin’de Sıcak Temas Olur mu?

VOA 60 - 20 Şubat

VOA 60 - 20 Şubat

Trump Yine Obama’ya Yüklendi

Trump Yine Obama’ya Yüklendi

IŞİD Bombacısı Olduğu İddiasıyla Tutuklanan Kadın Tahliye Edildi

IŞİD Bombacısı Olduğu İddiasıyla Tutuklanan Kadın Tahliye Edildi

Sarraf ve Atilla’nın Dava Kayıtlarında Yeni Gizli Dosya

Sarraf ve Atilla’nın Dava Kayıtlarında Yeni Gizli Dosya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.