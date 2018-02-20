Trump silah alanların daha sıkı kontrolüne 'destek veriyor'

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın silah sahibi olmak isteyenlerin geçmişinin daha sıkı bir şekilde araştırılmasına destek verdiğini söyledi. Trump, silah satın alınmasından önceki kontrollerin daha da geliştirilmesini öngören ve hem muhalefetteki Demokrat Parti'nin hem de Cumhuriyetçi Parti'nin destek vereceği bir yasa tasarısını Cumhuriyetçi Senatör Joyn Cornyn ile görüştü. Geçen hafta Florida'da 17 kişinin hayatını kaybettiği okul katliamının zanlısı, katliamda kullandığı yarı otomatik tüfeği yasal yollardan satın almıştı. Katliamdan sağ kurtulan öğrenciler, silah edinmenin denetlenmesi için harekete geçilmesini talep ediyor. ABD medyasındaki haberler göre Cruz 2016'da Florida'da akıl sağlığı muayenesinden geçmesine rağmen geçen yıl yedi tüfek satın alabildi. Satın aldıklarından biri, geçen Çarşamba günkü katliamda kullandığı AR-15 modeli yarı otomatik tüfekti. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders "Görüşmeler yapılır ve çeşitli değişiklikler değerlendirilirken, başkan federal sicil kontrol sisteminin iyileştirilmesi çabalarına destek veriyor" dedi.

Sicil kontrolü şu anda nasıl yapılıyor? Federal lisanslı silah satıcıları, silah satın almak isteyen herkesi kontrol etmek zorunda. Potansiyel bir alıcı, kişisel bilgilerini ve sicilini ifşa ettiği bir form dolduruyor. Daha sonra bu form FBI'ın sicil kontrol sistemine giriliyor. Geçen yıl bu sistemde 25 milyondan fazla kontrol yapıldı. Ancak sistemin açıkları var çünkü, bir kişinin sistemde görülmesi için eyalet ve federal yetkililerin, kişinin silah almasını engelleyebilecek herhangi bir mahkumiyetini ya da akıl sağlığı sorunlarını FBI'ın veri tabanına bildirmiş olması gerekiyor. Sistemdeki açık, geçen yıl ABD Hava Kuvvetleri'nin geçen yıl Teksas'taki bir kilisede 26 kişiyi öldüren zanlının, daha önce aile içi şiddetten mahkumiyeti olduğunu bildirmediğini itiraf etmesiyle gözler önüne serilmişti. Ne gibi değişiklikler öneriliyor? Teksas'taki kilise saldırısından sonra, Senatör Corbyn ve Demokrat Partili Senatör Chris Murphy ortak bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Tasarıda federal kuruluşların tam ve doğru bilgi aktarımı yapması ve ceza ve ödül yöntemiyle eyalet kurumlarının da aynısını yapmaya teşvik edilmesi öngörülüyordu.