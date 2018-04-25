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Uber Viyana’daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2018 21:54 | Son Güncelleme

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir ticaret mahkemesinin, Uber firması hakkında, rekabete aykırı davranarak ticaret yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararı alması sonrası şirket, faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Uber Viyana’daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Uber firmasından yapılan açıklamada, mahkemenin firmaya ilişkin aldığı karar nedeniyle faaliyetlerin durdurulduğu belirtilerek, "Gelecek günlerde yoğun bir şekilde çalışarak, mahkemenin bizden beklediği şartları yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Tahminimizce kısa bir süre içinde yeniden hizmet vermeye devam edebiliriz." ifadelerine yer verildi.

TEDBİR KARARI ALDI

Mahkemenin, Uber firmasının, taksi ve özel taşımacılık yasasının 36. maddesini ihlal ettiği, yasaya göre, Uber gibi özel taşımacılık hizmeti veren firmalarda, araçların müşterilerini belirli bir yerden alıp, hizmet sonrası tekrar aynı bölgeye geri dönmesi gerektiği, Uber’in bu kurala uymayarak rekabete aykırı hareket ettiği gerekçeleriyle ihtiyati tedbir kararı aldığı ifade edildi. Uber firmasının, yasanın öngördüğü şartları yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme ayrıca, bugünden itibaren Uber’e bağlı herhangi bir aracın söz konusu kurala aykırı hizmet vermesi durumunda, 100 bin avroya kadar para cezasına çarptırılabileceği bilgisini paylaştı.

TAKSİ ŞİRKETİ DAVA AÇMIŞTI

Ülkede faaliyet gösteren Taksi şirketi "40100", bu yılın başında Uber firması hakkında, taşımacılık sisteminde rekabete aykırı davrandığı suçlamasıyla ticaret mahkemesinde dava açmıştı.

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Uber Avusturya Viyana

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
aman bizim ülkede olmasın da, zaten taksicilerin gücü yetmez burda
uber bizim ülkede serbest olmalı. taksici teröründen başka kurtulamazsın. dağ kaçkını yobaz cahiller sürüsü.
Haziran da burada da yasaklanır. Global hırsız UBER!!
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