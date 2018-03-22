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Ülke şokta! 14 askere idam cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2018 23:15 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aralarında eski bir albayın da bulunduğu 14 askerin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Ülke şokta! 14 askere idam cezası

Askeri Mahkeme Başkanı Yarbay N'sa Obal, basına yaptığı açıklamada, söz konusu 14 kişinin devlete isyan, yasa dışı silah bulundurma ve cinayet suçları nedeniyle idam cezasına çarptırıldıklarını söyledi. Obal, bu askerlere, ülkenin doğusundaki Güney-Kivu eyaletinde kaçakçılıkla mücadele görevi yürütürken altın ve koltan maddesi kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle geçen yıl kasım ayında hapis cezası verildiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA KAÇAK SİLAHA EL KONULDU

Askerlerin, kendilerini gözaltına almaya gelen güvenlik güçlerine karşı koyarak 3'ü asker 6 kişinin ölümüne sebep olduklarını bildiren Obal, söz konusu kişilerin evlerinde bulunan çok sayıda kaçak silaha da el konulduğunu ifade etti. Güvenlik kaynakları da idam cezasına çarptırılan albayın görevdeyken 40'a yakın isyancıyı orduya sızdırmaya çalıştığının tespit edildiğini açıkladı.

AA

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Kongo idam asker idam cezası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Niye şokta annamadım ! Sanki Almanya,İngiltere den bahsediyor.Kongo;oralarda bu normal değil mi ?
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