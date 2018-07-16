HABER

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde tüm Türkiye tek yürek oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.07.2018 01:08 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde tüm yurtta anma etkinlikleri düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni düzenlendi. Tören alanına onbinlerce vatandaş akın etti.

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde tüm yurtta anma etkinlikleri düzenlendi. Ankara'dan Giresun'a Tekirdağ'dan Hatay'a yüzbinlerce vatandaş Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak için alanları doldurdu. İşte anma programlarından kareler...

15 Temmuz şehitleri anıldı

1 / 40

Şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.
2 / 40

Dev ekrana fotoğrafları yansıtılan 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi.
3 / 40

4 / 40

5 / 40

6 / 40

7 / 40

8 / 40

9 / 40

ERDOĞAN KÖPRÜYE YÜRÜDÜ

ERDOĞAN KÖPRÜYE YÜRÜDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması için alana geldi.
10 / 40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe'de aracından inerek yürüyüşe katıldı.
11 / 40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da eşlik etti.
12 / 40

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler 15 Temmuz Şehitler Makamı'na geldi.Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi.
13 / 40

14 / 40

15 / 40

YÜZBİNLER MEYDANLARDA TOPLANDI

YÜZBİNLER MEYDANLARDA TOPLANDI
Adıyaman
16 / 40

Amasya
17 / 40

Ankara
18 / 40

Antakya
19 / 40

Antalya
20 / 40

Artvin
21 / 40

Aydın
22 / 40

Bursa
23 / 40

Edirne
24 / 40

Eskişehir
25 / 40

Gaziantep
26 / 40

Kahramanmaraş
27 / 40

Kayseri
28 / 40

Kırşehir
29 / 40

Muğla
30 / 40

Ordu
31 / 40

Sakarya
32 / 40

Sinop
33 / 40

Tekirdağ
34 / 40

Tunceli
35 / 40

36 / 40

37 / 40

Yalova
38 / 40

Çanakkale
39 / 40

Sivas
40 / 40

Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi 15 Temmuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü anma

En Çok Okunan Haberler

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
timsah gözyaşları tiyatro sahnesi son perde
Diğer Haberler
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

Darbeye direnişin ikinci yılında 15 Temmuz şehitleri anılıyor

Darbeye direnişin ikinci yılında 15 Temmuz şehitleri anılıyor

Dağda mahsur kalan kadını aramaya gittiklerinde gördükleri şoke etti!

Dağda mahsur kalan kadını aramaya gittiklerinde gördükleri şoke etti!

Elektronik cihazlar ile ilgili doğru bilinen yanlışlar!

Elektronik cihazlar ile ilgili doğru bilinen yanlışlar!

İstanbullular dikkat: İşte İBB'den 15 Temmuz tedbirleri

İstanbullular dikkat: İşte İBB'den 15 Temmuz tedbirleri

Cemaat namaz kılarken onlar bunu yaptı

Cemaat namaz kılarken onlar bunu yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.