15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde tüm Türkiye tek yürek oldu

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde tüm yurtta anma etkinlikleri düzenlendi. Ankara'dan Giresun'a Tekirdağ'dan Hatay'a yüzbinlerce vatandaş Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak için alanları doldurdu. İşte anma programlarından kareler...

Dev ekrana fotoğrafları yansıtılan 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması için alana geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da eşlik etti.