15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde tüm Türkiye tek yürek oldu

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde tüm yurtta anma etkinlikleri düzenlendi. Ankara'dan Giresun'a Tekirdağ'dan Hatay'a yüzbinlerce vatandaş Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak için alanları doldurdu. İşte anma programlarından kareler...
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