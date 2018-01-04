ABD 'felakete' teslim! Şimdiye kadar 17 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiği fırtına nedeniyle 4 binden fazla uçuş iptal edildi.
ABD’yi 'Soğuk Hava Bombası' esir aldı
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BOMBOGENESIS
ABD’nin kuzeydoğu eyaletleri “soğuk hava bombası” olarak bilinen ''Bombogenesis'' nedeniyle karla kaplandı.
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GÜNEY'DEN KUZEY DOĞU'YA İLERLİYOR
Amerika’nın önce güney doğu eyaletlerine kar yağışı getiren fırtına, kuzey doğu eyaletlerinde soğuk hava bombası olarak bilinen Bombogenesis olarak kendini gösterdi.
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KAR 25 SANTİMETREYE VARDI
Fırtınanın merkezi basıncı 24 saat içerisinde 53 milibar düştü ve 25 santimetreye varan kar yağışı ve aşırı buzlanmaya sebep oldu.
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FIRTINA SAATTE 130 KİLOMETRE...
Fırtınanın hızının ise 130 saatte kilometreyi bulduğu belirtildi.
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PENSİLVANYA VE NEW JERSEY KARLA KAPLANDI
ABD’nin New York kenti, Pensilvanya ve New Jersey Eyaletleri karla kaplandı.
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ABD'LİLER UYARILDI
Kuzey Carolina’dan Maine eyaletine kadar, bin 500 kilometreden geniş bir alanda yaşayan ABD’liler zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılıyor.
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4 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Kar yağışı nedeniyle iptal edilen 4 bin uçuş İptal edilirken 77 bin yolcunun havaalanlarında beklediği ifade edildi.
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HAVA SICAKLIĞI - 25 DERECEYE ULAŞTI
Minneapolis’de de hava sıcaklığı -25 dereceye ulaşırken tüm eyaletler soğuklarla başa çıkmaya çalışıyor.
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ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR
Beklenmedik şekilde Teksas’ta kar yağışına neden olan fırtına, etkili olduğu bölgelerde elektrik kesintileri ve kazalara da yol açtı.
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40 BİN KİŞİYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR
Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 40 bin kişiye elektrik verilemediği belirtildi.
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ISINMA MERKEZLERİ AÇILDI
Connecticut Eyaleti Valisi Dannel Malloy, 34 ayrı bölgenin fırtınadan etkilendiğini, sokakta yaşayan evsizler ve ısınma problemi yaşayanlar için yüzden fazla ısınma merkezi açıldığını söyledi.
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