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ABD 'felakete' teslim! Şimdiye kadar 17 kişi hayatını kaybetti

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 04.01.2018 22:34 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiği fırtına nedeniyle 4 binden fazla uçuş iptal edildi.

ABD’yi 'Soğuk Hava Bombası' esir aldı

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BOMBOGENESIS

BOMBOGENESIS
ABD’nin kuzeydoğu eyaletleri “soğuk hava bombası” olarak bilinen ''Bombogenesis'' nedeniyle karla kaplandı.
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GÜNEY'DEN KUZEY DOĞU'YA İLERLİYOR

GÜNEY'DEN KUZEY DOĞU'YA İLERLİYOR
Amerika’nın önce güney doğu eyaletlerine kar yağışı getiren fırtına, kuzey doğu eyaletlerinde soğuk hava bombası olarak bilinen Bombogenesis olarak kendini gösterdi.
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KAR 25 SANTİMETREYE VARDI

KAR 25 SANTİMETREYE VARDI
Fırtınanın merkezi basıncı 24 saat içerisinde 53 milibar düştü ve 25 santimetreye varan kar yağışı ve aşırı buzlanmaya sebep oldu.
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FIRTINA SAATTE 130 KİLOMETRE...

FIRTINA SAATTE 130 KİLOMETRE...
Fırtınanın hızının ise 130 saatte kilometreyi bulduğu belirtildi.
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PENSİLVANYA VE NEW JERSEY KARLA KAPLANDI

PENSİLVANYA VE NEW JERSEY KARLA KAPLANDI
ABD’nin New York kenti, Pensilvanya ve New Jersey Eyaletleri karla kaplandı.
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ABD'LİLER UYARILDI

ABD'LİLER UYARILDI
Kuzey Carolina’dan Maine eyaletine kadar, bin 500 kilometreden geniş bir alanda yaşayan ABD’liler zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılıyor.
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4 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

4 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Kar yağışı nedeniyle iptal edilen 4 bin uçuş İptal edilirken 77 bin yolcunun havaalanlarında beklediği ifade edildi.
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HAVA SICAKLIĞI - 25 DERECEYE ULAŞTI

HAVA SICAKLIĞI - 25 DERECEYE ULAŞTI
Minneapolis’de de hava sıcaklığı -25 dereceye ulaşırken tüm eyaletler soğuklarla başa çıkmaya çalışıyor.
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ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR
Beklenmedik şekilde Teksas’ta kar yağışına neden olan fırtına, etkili olduğu bölgelerde elektrik kesintileri ve kazalara da yol açtı.
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40 BİN KİŞİYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

40 BİN KİŞİYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR
Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 40 bin kişiye elektrik verilemediği belirtildi.
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ISINMA MERKEZLERİ AÇILDI

ISINMA MERKEZLERİ AÇILDI
Connecticut Eyaleti Valisi Dannel Malloy, 34 ayrı bölgenin fırtınadan etkilendiğini, sokakta yaşayan evsizler ve ısınma problemi yaşayanlar için yüzden fazla ısınma merkezi açıldığını söyledi.
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BOMBOGENESIS

BOMBOGENESIS
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ABD New York kar

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
allahim insallah daha beter eder insallah
Birazda buraya gelsin. Godzillayı özledik..
allah eksik etmesin daimi olsun
Bir sabah 4 te kore atomu hidrojeni kucağınıza bırakır inşallah ta evsiz kalmayı hastane ilaç bulamamayı aç lığı yaşattığınız tüm zulmü tecrübe edersiniz..
beddua etmek iyi değil ama Allahım abd ye edilen her beddua bence haklı ve yerindedir.ınsallah beyaz saray ve pensilvanya firtinayla yerle bir olur.özellikle trump yonetiminı Allah yerle bir etsin inşallah.Amin..
Rahman Rahim ALLAH’ın İsmiyle Hiç bir ÜLKE yoktur ki, KIYAMET Gününden önce biz onu HELAK etmeyelim yahut Şiddetlİ bir AZAB ile Azablandırmıyalım. Bu, KİTAP'TA Yazılıdır. 50-17/İsra-58
@tokalioglu "ülke" ??? emin misin?
ALLLAHHH DAHA BETER ETSİN İNŞAALLA AMA. AMA SOKAKTAKILARİ DEGİLL TRUMP. DAHA BETER ETSİN. BEYAZ SARAYDA DONSUN ÖLSÜN
ölen de evsiz garibanlar rabbim merhamet eder insallah neticede ölen insan dini irki ne olursa olsun
Bir sabah 4 te kore atomu hidrojeni kucağınıza bırakır inşallah ta evsiz kalmayı hastane ilaç bulamamayı aç lığı yaşattığınız tüm zulmü tecrübe edersiniz.
-25 de bu hale gelmişler sivasin normal eksilerini görseler bi tane adam kalmaz heralde
orantili adamlar.. kar 25 cm soguk -25 derece. bizde de hersey 15 uzerine kurulu
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