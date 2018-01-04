ABD 'felakete' teslim! Şimdiye kadar 17 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 04.01.2018 22:34 |4 saat önce

ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiği fırtına nedeniyle 4 binden fazla uçuş iptal edildi.

ABD’yi 'Soğuk Hava Bombası' esir aldı

1 / 23 BOMBOGENESIS ABD’nin kuzeydoğu eyaletleri “soğuk hava bombası” olarak bilinen ''Bombogenesis'' nedeniyle karla kaplandı.

2 / 23 GÜNEY'DEN KUZEY DOĞU'YA İLERLİYOR Amerika’nın önce güney doğu eyaletlerine kar yağışı getiren fırtına, kuzey doğu eyaletlerinde soğuk hava bombası olarak bilinen Bombogenesis olarak kendini gösterdi.

3 / 23 KAR 25 SANTİMETREYE VARDI Fırtınanın merkezi basıncı 24 saat içerisinde 53 milibar düştü ve 25 santimetreye varan kar yağışı ve aşırı buzlanmaya sebep oldu.

4 / 23 FIRTINA SAATTE 130 KİLOMETRE... Fırtınanın hızının ise 130 saatte kilometreyi bulduğu belirtildi.

5 / 23 PENSİLVANYA VE NEW JERSEY KARLA KAPLANDI ABD’nin New York kenti, Pensilvanya ve New Jersey Eyaletleri karla kaplandı.

6 / 23 ABD'LİLER UYARILDI Kuzey Carolina’dan Maine eyaletine kadar, bin 500 kilometreden geniş bir alanda yaşayan ABD’liler zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

7 / 23 4 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ Kar yağışı nedeniyle iptal edilen 4 bin uçuş İptal edilirken 77 bin yolcunun havaalanlarında beklediği ifade edildi.

8 / 23 HAVA SICAKLIĞI - 25 DERECEYE ULAŞTI Minneapolis’de de hava sıcaklığı -25 dereceye ulaşırken tüm eyaletler soğuklarla başa çıkmaya çalışıyor.

9 / 23 ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR Beklenmedik şekilde Teksas’ta kar yağışına neden olan fırtına, etkili olduğu bölgelerde elektrik kesintileri ve kazalara da yol açtı.

10 / 23 40 BİN KİŞİYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 40 bin kişiye elektrik verilemediği belirtildi.

11 / 23 ISINMA MERKEZLERİ AÇILDI Connecticut Eyaleti Valisi Dannel Malloy, 34 ayrı bölgenin fırtınadan etkilendiğini, sokakta yaşayan evsizler ve ısınma problemi yaşayanlar için yüzden fazla ısınma merkezi açıldığını söyledi.

12 / 23 BOMBOGENESIS

13 / 23 BOMBOGENESIS

14 / 23 BOMBOGENESIS

15 / 23 BOMBOGENESIS

16 / 23 BOMBOGENESIS

17 / 23 BOMBOGENESIS

18 / 23 BOMBOGENESIS

19 / 23 BOMBOGENESIS

20 / 23 BOMBOGENESIS

21 / 23 BOMBOGENESIS

22 / 23 BOMBOGENESIS