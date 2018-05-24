Afrika'nın 5 bin yıllık avcıları

Kısa boyları kadar yaşam tarzlarıyla da dikkat çeken Pigmeler, hayatlarını avlanarak ve yabani yiyecekler tüketerek sürdürüyor.

Afrika'nın en eski yerlileri: Pigmeler

1 / 22 Orta ve Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu'na yakın ormanlık alanlarında yaşayan ve dünyanın en kısa boylu insanları olarak bilinen Pigmeler, aradan binlerce yıl geçmesine rağmen hala sürdürdükleri "ilk çağ" dönemine ait yaşam tarzlarıyla dikkati çekiyor.

2 / 22 Yaklaşık 5 bin yıldır bölgede yaşayan ve aynı zamanda Afrika’nın en eski yerlileri arasında gösterilen Pigmelerin nereden geldikleri hakkında kesin bilgi bulunmuyor.

3 / 22 Ortalama 120 santimetre boyundaki yerlilere, Yunanca "cüce" anlamına gelen "pigme" adını Avrupalılar vermişti.

4 / 22 Vücutları ince tüylerle kaplı, saçları kıvırcık olan Pigmeleri, geniş çeneleri, düz burunları ve iri gözleriyle diğer topluluklardan ayrılıyor.

5 / 22 Kamerun'daki Pigmeler, Baka ve Bageli olarak iki kola ayrılıyor.

6 / 22 Baka Pigmeleri, hayatlarını ormanın balta girmemiş kısımlarında gözlerden ırak sürdürürken Bageliler ise Kamerun'un en büyük kabilelerinden sayılan ve ormana yakın bölgelerde yaşayan Bantular ile bir arada yaşıyor.

7 / 22 Pigmeler arasında en çok Bageliler, yerleşik hayata ilgi gösteriyor.

8 / 22

9 / 22

10 / 22

11 / 22

12 / 22

13 / 22

14 / 22

15 / 22

16 / 22

17 / 22

18 / 22

19 / 22

20 / 22

21 / 22