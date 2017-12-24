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Ankara'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 24.12.2017 04:12 | Son Güncelleme 9 saat önce

Ankara'da günlerdir beklenen kar yağışı, dün akşam saatlerinde geldi.

Ankara beyaza büründü

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Dün öğle saatlerinde Ankara'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şehir merkezini de etkisi altına aldı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, bazı yerlerde tipiye dönüştü.
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Dikmen, İmrahor, Öveçler gibi yüksek rakımlı semtlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.
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Yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Karla kaplanan yollar, araçlarında kış lastiği olmayan sürücüler için adeta kabusa dönüştü. Araçlar yokuşları çıkmakta güçlük çekerken, pek çok yerde de trafik kazaları meydana geldi.
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Her yeri beyaz örtüyle kaplanan Ankara'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karın tadını çıkarmak isteyen Ankaralılar, soluklarını Kuğulupark'ta aldı.
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Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen sokaklara akın eden çocuklar, doyasıya eğlendi.
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Başkent Meteoroloji kar Ankara kar yağışı

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