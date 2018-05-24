Cinsel ilişki koçundan uygulamalı grup dersi

Bu yardım için uyguladığı yöntem ise büyük tartışma yaratıyor. Uyguladığı yöntemle kişilerin partnerine saygı duymasını ve ilişkiden daha çok keyif almasını sağlıyor. İşte genç kadının büyük ilgi gören o yöntemi.

Cinsel ilişki koçunun uygulamalı grup dersine yoğun ilgi

1 / 44 27 yaşındaki Victoria Louise Smith, fiziksel eylemler gerçekleştirdiği partneri Danny ile cinsel ilişkide sorun yaşayan insanlara yardımcı olmak için ilişki koçluğu yapıyor.

2 / 44 Tantrik ilişki cadısı, yani bir çeşit cinsel yoga cadısı diyebiliriz ona. İşte bunu öğrenmenizi sağlayacak eğitmen: Victoria Louise Smith.

3 / 44 5000 yıllık Hint ruhsal uygulaması olan tantrik cinsel ilişki, sanılanın aksine, saatlerce birliktelik demek değildir. Asıl anlamı, öğrendiklerinizi kullanarak aydınlanmanızı sağlamak, partnerinize saygı duyarak ve onu yücelterek, ilişkiyi kuvvetlendirmektir.

4 / 44 Klasik ilişkide, çiftler, birbirlerinin vücutlarına taparlar ama tantrik yaklaşım bundan daha fazlasıdır. Teknikten çok zihinsel yaklaşımınız tantrik ilişkide öne çıkar.

5 / 44 Victoria, cinsel birliktelikte problem yaşayan insanlara, bu öğretiyi kazandırmayı amaçlıyor.

6 / 44 Toplumdaki cinsellik algısının, utangaçlık, sıradanlık ve tabudan kurtulmasına yardım etmek için bu işe başladığını söylüyor ve ilişkilerde dönüşümlere yardım etmek için cinsel birlikteliğin sihrini gerçekleştirebileceğimizin iddiasında bulunuyor.

7 / 44 Birçok geleneksel tantrik öğreti, kültürel tabuları yıkmayı içerir. Çünkü tabuları yıkmak kişileri özgürleştirici etkiye sahiptir.

8 / 44 Victoria ve 26 yaşındaki ortağı Danny, insanlara cinselliklerini keşfetmeleri için, uygulamalı grup dersleri veriyor. 21 ve 80 yaşları arasındaki kadın ve erkekler, diğerleriyle bağlantı kurmayı ve ilişkilerini değiştirmeyi ümit ederek bu derslere katılıyor.

9 / 44 İlişkiden keyif almanın yanı sıra, yaşanan kötü cinsel deneyimlerin bazılarını iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve rahatsız edici cinsel duygusal durumları da daha olumlu ve sağlıklı duygulara dönüşebileceğini söylüyor.

10 / 44 Victoria: "İnsanların, cinsellikten özgürlük bulmasına yardım ediyorum." diyerek yaptığı işi özetliyor.

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15 / 44 TÜRKİYE, YASAK İLİŞKİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? Yasak ilişki sitesi The Ashley Madison’un geçen ay hacklenmesi evlilik dışı ilişki konusunda ülkelere göre değişen istatistikleri de ortaya döktü.

16 / 44 Siber saldırıya uğrayan sitenin yaklaşık 40 milyon üyesinin ad, soyad ile kişilik özellikleri ve bazı kişilere ait banka bilgileri deşifre olmuştu.

17 / 44 Deşifre olan üyelerin büyük çoğunluğu ABD ve İngiltere'de bulunuyor.

18 / 44 Euronews'ten Kamuran Samar'ın haberine göre Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmada ABD'de yasak ilişkiyi kabul edilemez olarak görenlerin oranı yüzde 84 iken İngiltere'de yüzde 76.

19 / 44 Yasak ilişkiye en olumsuz bakılan ülke ise Filistin.

20 / 44 Türkiye yasak ilişkiye en soğuk bakan ikinci ülke. Türkiye'de yüzde 94 ile evlilik dışında bir yasak ilişki kabul edilemez olarak görülüyor.

21 / 44 Sıralanan ilk 12 ülke arasında Müslüman ülke olarak sadece Filistin ve Türkiye bulunuyor.

22 / 44 Son sırada bulunan Fransa'da çoğunluk yasak ilişkiyi ‘normal' karşılıyor. Kabul edilemez olarak görenlerin oranı yüzde 50'nin altında.Siber saldırıyı gerçekleştiren ve kendisini Impact Team olarak adlandıran hackerlar sitede binlerce sahte kadın profili olduğunu ve gerçek kullanıcıların yüzde 90-95'inin erkek olduğunu ileri sürüyor.

23 / 44 İşte ülkelerin yasak ilişkiye olumsuz bakış oranları...

24 / 44 İlişkiler hakkında 100 gerçek! 1- Başka erkekleri arzulamaya devam edeceksiniz.

25 / 44 2- Başka erkeklerin de sizi arzu etmeye devam edeceklerini kabul edeceksiniz.

26 / 44 3- Uzun süreli ilişki inanılmaz bir cinsel kimya veya iki insanın bir elmanın iki yarısı olması anlamına gelmez. Uzun süreli ilişkinin temelinde yatan anlayış ve uzlaşmadır.

27 / 44 4- İlk altı ayın sarhoşluğu mutlaka sona erecek ve ilişkide can sıkıntısı da yaşanacaktır. Ancak tek başına yaşlanmak pek heyecan verici değildir.

28 / 44 5- Çocukluğunuzdan gelen sorunlardan partnerinizi sorumlu tutmayın, ondan çözüm beklemeyin. Bunlar sizin sorumluluğunuz. Aynı şey onun için de geçerli. Birbirinize karşı anlayışlı davranmanız yeter.

29 / 44 6- Uzun süreli ilişkilerin bazı ödülleri var: konfor, destek, güven duygusu, ama onları sürdürmek sanıldığı kadar kolay değil.

30 / 44 7- Günün birinde ilişkiden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Çocuklar durumu zorlaştırır.

31 / 44 8- İlişkinizin ne kadar dayanıklı olduğunu düşünürseniz düşünün, aldatılmayacağımıza dair size kimse garanti veremez. Maddi sorunlar ve hayat stresi de size sorunlar yaşatabilir.

32 / 44 9- İlişkinin gerçekten zor dönemi düğünden sonra başlar.

33 / 44 10- Aşk her zaman yeterli değil. Aşka rağmen, bazen vazgeçmek en doğru seçim olabilir.

34 / 44 11- Her kadına uygun bir erkek gerçekten var. Evlenme ve çoluk çocuğa karışma zamanına gelip, henüz birini bulamadıysanız, sorun sizde olabilir.

35 / 44 Erkekler hakkındaki bazı gerçekler...

36 / 44 12- Erkekler asla değişmez. Değişecek olan biri varsa, o sizsiniz.

37 / 44 13- Yeni insanlarla her tanıştığınızda, erkeğinizin favori esprilerini dinlemek zorunda kalacaksınız. Bu durum zamanla değişmeyecek.

38 / 44 14- Bir erkeğin cinsel organına asla gülmemelisiniz. Bu konuda espri kabul etmezler.

39 / 44 15- Mutlaka üçkağıtçı veya namussuz bir arkadaşları vardır.

40 / 44 16-Erkekler düşündüğünüzden daha az özgüven sahibidir. Onlar sizden hep yakışıklı ve önemli olduklarını duymak ister ve kontrol altına alınmaktan nefret eder.

41 / 44 17- Bütün erkekler kaba ve belden aşağı fıkralara bayılır.

42 / 44 19- Sizi köpeği kadar sevdiğini söyleyen bir erkek sizi gerçekten seviyordur. Sizi köpeğinden daha çok sevdiğini söylüyorsa bilin ki yalan söylüyordur.

43 / 44 20- Erkekler açık sözlüdür. Sizi seviyorsa, kilo almanız veya ağdanızı geciktirmenizden rahatsız olmayacak, ama sevmiyorsa, bunları mutlaka duyacaksınız ve büyük ihtimalle ihmalinizin bedelini ayrılıkla ödeyeceksiniz.