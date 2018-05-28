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Düğünde neredeyse ağlamıştı! İntikam almak için bunu yapacak

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.05.2018 07:34 | Son Güncelleme

Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğünündeki görüntüleri olay olan Chelsy Davy'nin şu sıralar Prens Harry'den intikam almak için hazırlık yaptığı konuşuluyor.

İngiliz basınındaki iddialara göre, Prens Harry'nin eski sevgilisi ve 'ilk aşkı' olan Chelsy Davy, Prens'ten intikam almak için evlenmeye karar verdi.

Chelsy Davy Prens Harry'den intikam almak için evlenecek mi?

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Kısa süre önce Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin 7 yıl boyunca birlikte olduğu Chelsy Davy'nin Kraliyet düğünündeki görüntüleri alay konusu olmuştu.
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Davy'nin davete katılması ve yüzünün şekilden şekile girdiği görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı. B,rçok kişi Davy'nin 7 yıllık eski sevgilisi Harry'nin başkasıyla evlenmesine çok üzüldüğünü iddia etmişti.
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Şimdi ise Davy'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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44 yaşındaki sevgilisi James Marschall ile görüntülenen kadının elinde bir yüzükle görüntülenmesi, 'Meghan Markle' ve eski sevgilisi Prens Harry'nin düğününün ardından evlenecek söylentilerine neden oldu.
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İngiliz basınındaki iddialara göre, Harry, eski sevgilisi ve 'ilk aşkı' Chelsy Davy'yi arayarak veda konuşması yaptı.
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32 yaşındaki kadının görüntüsü alay konusu oldu. Birçok kişi ise genç kadını savundu ve düğüne gitmesinin 'onurlu' bir davranış olduğu yorumunda bulundu.
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2003 ila 2010 yılları arasında Prens Harry ile uzun bir ilişki yaşayan genç kadının düğünde çekilen görüntüsünün 'hafif bir kıskançlık' taşıdığı yorumu yapıldı.
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Mehgan Markle Prens Harry düğün Chelsy Devy intikam

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