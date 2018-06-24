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İşte 24 Haziran seçim yasakları! Sakın bunları yapmayın

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri başladı. Vatandaşlar 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için sandığa giderken, seçim yasakları da uygulanmaya devam ediyor. Peki 24 Haziran seçim günü yasakları neler?

24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla bakın hangi yasaklar uygulanacak...

Seçim yasakları nelerdir?

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24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla içki, silah taşıma ve yayın yasağı uygulanacak.
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Bu kapsamda, oy verme günü olan 24 Haziran Pazar günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak.
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Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, 5237 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.
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Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
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Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.
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Radyo ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatlerinde ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler, 8 Temmuz tarihinde de uygulanacak.
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Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi YSK'da olacak. YSK'nın kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamayacak.
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Kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda yer alan milletvekili seçilme şartları ve buna engel teşkil eden durumlar ile adaylara karşı itiraz ve adayların incelenmesi konuları da yer aldı.
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