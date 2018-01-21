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İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 21.01.2018 13:51 | Son Güncelleme 6 saat önce

Türk askeri 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamında bugün sabah 11.05'te Suriye sınırını geçti, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e kara harekatı başladı. Sınırda da hareketli dakikalar ve sevkıyat sürüyor. İşte sınırdan ve operasyondan gelen son fotoğraflar.

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Afrin harekatından son fotoğraflar

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Türk askeri Suriye sınırını geçti

Türk askeri Suriye sınırını geçti
Bugün sabah saatlerinde ÖSO sınırı geçerek Afrin'deki terör örgütü YPG hedeflerine yönelik operasyon başlattı. Türk askeri de saat 11.05'te Suriye sınırını geçti, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e kara harekatı başladı. Sınırda da hareketli dakikalar ve sevkıyat sürüyor. İşte sınırdan gelen son fotoğraflar
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Türk Silahlı Kuvvetleri kara harekatını başlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri kara harekatını başlattı
Anadolu Ajansı operasyondan yeni fotoğraflar geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu güçleriyle beraber Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya karşı kara harekatını başlattı
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Harekata ÖSO unsurları da katılıyor

Harekata ÖSO unsurları da katılıyor
Harekata ÖSO unsurları da katılıyor. Türk özel kuvvetleri, piyade ve zırhlı araçların saat 12.00 itibarıyla Afrin topraklarında 5 kilometre ilerlediği bilgisi var. AA'nın geçtiği habere göre zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurlar, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti. İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadı.
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Birliklere askeri araç takviyesi yapıldı

Birliklere askeri araç takviyesi yapıldı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı.
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri birliklere takviye olarak gönderilen çok sayıda tank ile zırhlı personel taşıyıcılar(ZPT), Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliklerine doğru hareket etti.
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Türk Silahlı Kuvvetleri açıklama yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri açıklama yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son açıklamada "Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, “Zeytin Dalı Harekâtı” 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekâtı başlamıştır. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.
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PYD mevzilerini top atışına tutuldu

PYD mevzilerini top atışına tutuldu
Türk Silahlı Kuvvetleri bugün kara harekatı öncesi de terör örgütü PYD mevzilerini top atışına tuttu.
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Vatandaşlar sloganlarla karşıladı

Vatandaşlar sloganlarla karşıladı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Jandarma Komando Özel Adıyaman Harekat Tabur Komutanlığından otobüs ve askeri zırhlı araçlar, Afrin'e ulaştırılmak üzere üzere Kilis'e uğurlandı. Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların ilerlediği güzergah üzerinde vatandaşlarca, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu güçleriyle beraber Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya karşı kara harekatını başlattı. (AA)
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Türk askeri YPG Afrin zeytin dalı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah
allah aslanlarimiza guc versin onlari korusun
Allah yardimciniz olsun dualar sizinle...
ALLAH yar ve yardımcınız olsun aslanlar..amin..
Allah yar ve yardımcınız olsun aslanlar
Allah yar ve yardımcınız olur inşallah burnunuz kanamadan dönersiniz
YPG PYD DEAŞTAN TEMİZLEDİĞİMİZ YERLERE ASKERİ ÜS KURUP BURALARA ANADOLUDAN YADA SURİYELİ GÖÇMENLERİ YERLEŞTİRİP KALICI HALE GETİRİP TÜRKİYEYE BAĞLAYACAKMIYIZ YOKSA İŞİMİZ BİTİNCE ÇIKIP BURALARI TEKRAR RUS SINIR POLİSİ VE ASKERİ GÖZLEMCİLERİNEMİ BIRAKACAĞIZ EĞER BÖYLE İSE NE ANLAMI VAR BUNUN
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