İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar

Harekata ÖSO unsurları da katılıyor. Türk özel kuvvetleri, piyade ve zırhlı araçların saat 12.00 itibarıyla Afrin topraklarında 5 kilometre ilerlediği bilgisi var. AA'nın geçtiği habere göre zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurlar, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti. İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadı.

6 / 35 Türk Silahlı Kuvvetleri açıklama yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son açıklamada "Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, “Zeytin Dalı Harekâtı” 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekâtı başlamıştır. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.