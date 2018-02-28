Kim kazanır dersiniz?

Pitonla oldukça eğlenen ormanların kralı bakın oldukça tehlikeli olan bu hayvanla neler yaşadı...

Bu inanılmaz fotoğraf Güney Afrika’da bulunan bir doğal koruma alanında çekildi.

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Afrika'da yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alanı olan Kruger Milli Parkı yine vahşi görüntülere sahne oldu.