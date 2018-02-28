Kim kazanır dersiniz?

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FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.02.2018 10:41 | Son Güncelleme

Pitonla burun buruna gelen aslan, avlanmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Pitonla oldukça eğlenen ormanların kralı bakın oldukça tehlikeli olan bu hayvanla neler yaşadı...

Aslanla bufalonun nefes kesen mücadelesi

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Afrika'da 2 leopar buldukları 2 metrelik pitonla karşılaşınca bakın neler oldu.
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Pitonla oyun oynayan leoparlar böyle görüntülendi.
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ASLANLA BUFALONUN NEFES KESEN MÜCADELESİ

ASLANLA BUFALONUN NEFES KESEN MÜCADELESİ
Bu inanılmaz fotoğraf Güney Afrika’da bulunan bir doğal koruma alanında çekildi.
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Afrika'da yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alanı olan Kruger Milli Parkı yine vahşi görüntülere sahne oldu.
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Safari rehberinin objektifine takılan görüntülerde aslanlar yalnız kalan bir bufaloyu gözlerine kestiriyor.
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Bufaloyu yakalamayı başaran aslanların planı hiç de bekledikleri gibi gitmiyor.
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Aniden sürü ortaya çıkıyor ve öldürülen bufalonun yanına dönüyor.
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İşte o anlarda yaşananlar...
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Anahtar Kelimeler:
Aslan bufalo yılan piton avlanmak

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