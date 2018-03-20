Ünlü model sahilleri ısıttı

Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzelin keyifli anları objektiflere takıldı.

Samantha Hoopes tatilde!

1 / 30 ABD'li model Samantha Hoopes ve sevgilisi, Miami sahilinde görüntülendi

2 / 30 Sports Illustrated modellerinden Samantha Hoopes ve sevgilisi Salvatore Palella, tatilin tadını çıkarıyor.

3 / 30 Miami'de tatil yapan çift, The Setai Otel'in sahilinde görüntülendi.

4 / 30 27 yaşındaki Hoopes, bronzlaşmış teni ve küçücük bikinisi içinde kusursuz görünüyordu.

5 / 30 Pennsylvania'lı süper model, zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı, bazense şezlonga uzanıp güneşlendi.

6 / 30 Samantha, hamburger zinciri Carl's Jr.'ın reklamında rol alınca şöhrete kavuşmuştu.

7 / 30 Güzel model ayrıca 2014 yılında Sports Illustrated'ın Özel Bikini Sayısı'nda yer almıştı.

8 / 30 SAMANTHA HOOPES KİMDİR? Samantha Hoopes, 10 Şubat 1991 doğumlu.

9 / 30 Sarı saçlara ve ela gözlere sahip olan modelin boyu ise 173 cm.

10 / 30 Samantha, işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

11 / 30 Başarılı ismin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

12 / 30 Beş kardeşin en küçüğü olan ABD'li model, Penn State University'de öğrenim gördü.

13 / 30 2014 yılında Maxim dergisinin En Seksi 100 Listesi'nde 18'inci sırada yer almıştı.

14 / 30 Hoopes, bugüne kadar Guess ve Levi's gibi markaların modelliğini yaptı.

15 / 30 Hoopes'un sosyal medya hesabındaki diğer paylaşımları...

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