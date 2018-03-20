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Ünlü model sahilleri ısıttı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.03.2018 09:19 | Son Güncelleme

Sevgilisiyle Miami'de tatil yapan Samantha Hoopes, sahilleri ısıttı.

Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzelin keyifli anları objektiflere takıldı.

Samantha Hoopes tatilde!

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ABD'li model Samantha Hoopes ve sevgilisi, Miami sahilinde görüntülendi
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Sports Illustrated modellerinden Samantha Hoopes ve sevgilisi Salvatore Palella, tatilin tadını çıkarıyor.
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Miami'de tatil yapan çift, The Setai Otel'in sahilinde görüntülendi.
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27 yaşındaki Hoopes, bronzlaşmış teni ve küçücük bikinisi içinde kusursuz görünüyordu.
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Pennsylvania'lı süper model, zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı, bazense şezlonga uzanıp güneşlendi.
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Samantha, hamburger zinciri Carl's Jr.'ın reklamında rol alınca şöhrete kavuşmuştu.
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Güzel model ayrıca 2014 yılında Sports Illustrated'ın Özel Bikini Sayısı'nda yer almıştı.
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SAMANTHA HOOPES KİMDİR?

SAMANTHA HOOPES KİMDİR?
Samantha Hoopes, 10 Şubat 1991 doğumlu.
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Sarı saçlara ve ela gözlere sahip olan modelin boyu ise 173 cm.
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Samantha, işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
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Başarılı ismin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.
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Beş kardeşin en küçüğü olan ABD'li model, Penn State University'de öğrenim gördü.
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2014 yılında Maxim dergisinin En Seksi 100 Listesi'nde 18'inci sırada yer almıştı.
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Hoopes, bugüne kadar Guess ve Levi's gibi markaların modelliğini yaptı.
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Hoopes'un sosyal medya hesabındaki diğer paylaşımları...
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