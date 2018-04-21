Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!

Broken Bananah isimli kitabında hayatını anlatan Asdourian, New York’ta yaşarken bir arkadaşının şehri ziyaret ettiğini ve buluştuklarını söyleyerek ikilinin kısa süre sonra yakınlaştığını ve yatağa girdiklerini anlatıyor.

3 / 21

ABD’nin çok satan gazetelerinden New York Post’ta da yer alan haberde, 32 yaşında olan Asdourian’ın ters bir hareket sonrasında çıt sesi duyduğu ve kasıklarında ağrı hissettiği ifade edilirken, ünlü komedyenin ambulans çağırarak, “Merhaba, sanırım bir ambulansa ihtiyacım var. Sanırım penisim kırıldı” diye yardım istediği belirtiliyor.