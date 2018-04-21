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Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü oyuncu ve komedyen Ross Asdourian, hayatını anlattığı kitabında yaptığı itirafla gündem oldu.

32 yaşındaki Ross Asdourian, 'Bir gece takıldığım bir kızla yatağa girince heyecandan penisim kırıldı.' sözleriyle yaşadığı talihsizliği anlattı.

Ross Asdourian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Heyecandan penisim kırıldı

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ABD’li ünlü oyuncu ve komedyen Ross Asdourian, 4 yıl önce yaşadığı korkutucu bir olayı piyasaya yeni çıkan kitabında anlattı.
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Broken Bananah isimli kitabında hayatını anlatan Asdourian, New York’ta yaşarken bir arkadaşının şehri ziyaret ettiğini ve buluştuklarını söyleyerek ikilinin kısa süre sonra yakınlaştığını ve yatağa girdiklerini anlatıyor.
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ABD’nin çok satan gazetelerinden New York Post’ta da yer alan haberde, 32 yaşında olan Asdourian’ın ters bir hareket sonrasında çıt sesi duyduğu ve kasıklarında ağrı hissettiği ifade edilirken, ünlü komedyenin ambulans çağırarak, “Merhaba, sanırım bir ambulansa ihtiyacım var. Sanırım penisim kırıldı” diye yardım istediği belirtiliyor.
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Ünlü oyuncunun apar topar hastaneye kaldırıldıktan sonra kapsamlı bir operasyon geçirdiği belirtilirken, sağlığına aylar sonra kavuştuğu vurgulandı.
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Yaklaşık 60.000 dolarlık 2 zorlu ameliyat geçiren Ross'a, hem içten hem de dışarıdan dikiş atıldığı belirtildi.
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Ross Asdourian ABD

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