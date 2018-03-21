Uzay'daki gizem çözüldü! Bakın o cisim nereden gelmiş

Uzmanlar, bir süredir dikkatle üzerinde çalıştıkları yıldızlararası ziyaretçi 'Oumuamua'nın çift yıldız sisteminden gelmiş olabileceği görüşünde.

Yıldızlararası ziyaretçi 'Oumuamua'

1 / 69 Gökbilimcilerin geçen yıl keşfettiği yıldızlarası ziyaretçi 'Oumuamua'nın, bir çift yıldız sisteminden gelmiş olabileceği ortaya kondu.

2 / 69 Hawaii Üniversitesi'nin Ekim ayında keşfettiği ve eninden çok daha uzun boyuyla bir sigarayı andıran 'Oumuamua' , Dünya'dan gözlemlenebilen ilk yıldızlararası ziyaretçi olarak niteleniyor.

3 / 69 'Oumuamua', Hawai dilinde uzaktan ilk kez gelen ulak anlamına geliyor.

4 / 69 İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, bilim insanları, keşiften aylar sonra 'Oumuamua'yı bilgisayarda modelledi ve onun gibi kayayı andıran nesnelerin tek yıldız sisteminden çok, çift yıldız sisteminden geldiği sonucuna vardı.

5 / 69 İki yıldızın birbirlerinin yörüngesinde yer aldığı sistemlere, çift yıldız sistemi deniliyor. Üç ya da daha fazla yıldızın olduğu sistemlerle beraber evrendeki yıldızların yaklaşık üçte birini oluşturuyorlar.

6 / 69 Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden Alan Jackson ve ekip arkadaşları, tek yıldız sistemlerinin, aynı Güneş gibi, asteroidlere oranla buzsu yapıdaki kuyruklu yıldızları dışarı atmakta daha başarılı olduğunu meydana çıkardı.

7 / 69 Araştırmaya göre, bunun nedeni kuyruklu yıldızların Güneş'ten çok daha uzakta bulunmaları ve yakınlardaki asteroidlere oranla yerçekiminden daha az etkileniyor olmaları.

8 / 69 Çift yıldız sisteminde ise, iki yıldızın birbirinin yörüngesinde dönüyor olması nedeniyle yerçekimi alanlarının gücü daha fazla.

9 / 69 Bu da kuyruklu yıldızlar kadar çok sayıda asteroidi bile yıldızlararası uzaya doğru fırlatmaya yetecek kadar güç demek.

10 / 69 'Oumuamua', bilim dünyasında geçen yılın en büyük keşiflerinden biri olarak sayılmıştı.

11 / 69 Bir başka büyük keşif, Süpernova yıldız patlamaları sonucu oluşan iki 'nötron yıldızının' 130 milyon yıl önce çarpışmasıyla meydana gelen yerçekimsel dalgalardı.

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14 / 69 BU İDDİA ÇOK KONUŞULACAK! Ünlü teorik fizikçi Michio Kaku yeni kitabında uzaylıların neye benzeyeceğine dair çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

15 / 69 Eksobiyologlarla görüşen ve farklı dünyalardaki farklı ekosistemleri masaya yatıran Kaku’nun iddiaları arasında uzaylıların Jüpiter’in ayı Europa ve Satürn’ün ayı Enceladus gibi buzla kaplı Aylar üzerinde yaşayabileceğini söylerken, bazılarının da suyun altında yaşayabileceğini dile getirdi.

16 / 69 Kaku, su altında yaşayan ve akıllı yaratıklara benzeyen uzaylılara en çok benzeyen şeyin ahtapot olduğunu söylüyor. Kaku, uzaylıların olası özellikleri ile ilgili de 3 detay veriyor:

17 / 69 Uzaylılar aynı insanlar gibi stereo vizyona sahip olacak. Yani gözleri nesneleri görecek ve uzaklıklarını bilebilecek. Bu avlarını tespit etmek ve yakalamak için önemli. Zeki yaşam formları olduğu için bu uzaylılar yırtıcı ve agresif olmayabilir ama bu onların atalarından gelen bir alışkanlıkları olabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Bu sebeple dikkatli olmalıyız”

18 / 69 Kaku'nun iddiasına göre, Uzaylıların bir parmak gibi uzuvları olmalı. Bu sayede uzaylılar hem avlarını hem de yarattıkları nesne ve aletleri tutmak isteyeceklerdir.

19 / 69 Kaku, Onların bir dile ihtiyacı var. Çünkü onlar kümülatif olarak nesillerden gelen bilgileri aktarma ihtiyacı hissedeceklerdir. Bu sebeple dil çok önemli” dedi.

20 / 69 Kaku bu özelliklere sahip uzaylılara en çok benzeyen şeyin ahtapot olduğunu söylerken, “Ahtapot da stereo vizyona sahip ve uzuvları aracılığyla avlarını yakalıyor ve tutamaçlarını kullanabiliyorlar. Şu an Dünya’da 165 milyonu aşkın yıldır yaşayan ahtapotlar dil bilmiyor. Fakat farklı bir gezegende ahtapotlar, kendilerine göre bir dil geliştirebilir. Eğer baskı altında kalır ve evrimleşme sürecine girip, gelişmelere adapte olmaları durumunda ahtapotlar da dil geliştirebilir” ifadesini kullanabilir.

21 / 69 Kaku'ya göre, Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir. Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş veya bizim tespit edemeyeceğimiz bir formda olabilir.

22 / 69 UZAYLILAR ALASKA'DA GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU Reddit'te yayımlanan görüntülerde, havada süzülen bir UFO ve karla kaplı ormanlık alanda yürüyen bir 'uzaylı' görülüyor.

23 / 69 Bir süre yürüyen 'uzaylı' araca biniyor. Daha sonra 'UFO' havalanıyor ve gözden kayboluyor.

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25 / 69 Video, sosyal medyada fırtına gibi esti. Hatta Twitter'da #UzaylılarAlaskada hashtagi TT oldu.

26 / 69 İşte sosyal medyada yankı uyandıran o görüntüler...

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29 / 69 DİNLER UZAYLILAR İÇİN NE DİYOR? Vanderbilt Üniversitesi'nden astronomi profesörü David Weintraub yeni kitabında çeşitli dinlerde uzaylılarla ilgili inanışları araştırdı. "Dinler ve Dünyadışı Yaşam" başlığıyla yayınlanan kitapta dinlerin uzaylıların varlığına bakış açıları değerlendiriliyor.

30 / 69 2000 bin yılında astronomlar diğer yıldızlarda 50 gezegen tespit etti. Bugün bu sayı bini geçti. 2045'te tespit edilen güneş sistemi dışı gezegen sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor.

31 / 69 Peki bu kadar gezegen varken hayat sadece Dünya'da mı var?

32 / 69 Tespit edilen dünyadışı gezegenlerden birinde biyolojik aktivite işaretlerine bile rastlandığı düşünülürse uzaylıların olabileceği fikri hiç de uzak görünmüyor.

33 / 69 Ancak aksi ispatlanana kadar evrendeki en yaşanabilir gezegeni Dünya olarak kabul etmek durumundayız.

34 / 69 Peki farklı dinlere mensup kişiler uzaylıların varlığıyla ilgili ne düşünüyor?

35 / 69 Weintraub'un yaptığı araştırmaya göre herhangi bir dine inanmayanlar ve kendini ateist olarak tanımlayanların yüzde 55'i uzaylıların varlığına inanıyor.

36 / 69 Müslümanların yüzde 44'ü, Yahudilerin yüzde 37'si, Hinduların yüzde 36'sı da dünya dışı yaşam olabileceğini düşünüyor.

37 / 69 İlahi dinler arasında uzaylılar fikrine en uzak olan din ise Hıristiyanlar. Bu dinin mensuplarının yüzde 32'si uzaylıların olabileceğini düşünüyor. Hıristiyanlar arasında uzaylılar fikrine en yakın grup Ortodokslarken en uzak grup ise Baptistler.

38 / 69 Asya'da yoğun olarak görülen dinler ise genel olarak bu olasılığı kabul etmiyor.

39 / 69 İslamiyet'te diğer gezegenlerde ruhsal hareketlerin olabileceği fikrini destekleyen ifadeler var.

40 / 69 Bunlardan iki ayet özellikle dikkat çekici: Kur'ân'ın 16'ncı sûresi olan Nahl sûresinin 49'uncu âyeti: "ve Allâh'a secde eder ne (var) göklerde ve ne (var) yer(yüzün)de dâbbeden (kımıldayandan, canlıdan) ve melekler ve onlar büyüklenmezler .” derken

41 / 69 Kur'ân'ın 42'nci sûresi olan Şûrâ sûresinin 29'uncu âyeti de "ve O'nun (Allâh'ın) âyetlerinden (belirtilerinden), yaratılış (tarz)ı gökler ve yer(yüzünü)n ve ne yaydı o ikisinde dâbbeden (kımıldayandan, canlıdan) ve o (onların)toplanmalarına dilediğinde kadîr (çok iyi ölçüler koyan) .” demektedir.

42 / 69 Öte yandan İslamiyet dininin zadece yeryüzündeki insanoğlu için tasarlandığına inanılır.

43 / 69 Yahudi inanışında ise Talmud ve Kabala şehrlerinde uzaylılara dair birkaç gönderme bulunmakla birlikte Yahudiler dünya dışı bir zekanın keşfedileceğine genel olarak inanmıyor.

44 / 69 Ayrıca Yahudilerle Tanrı arasındaki ilişkinin bundan etkilenmeyeceğini düşünüyorlar.

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46 / 69 UZAYLILARIN KAÇIRDIĞI İLK İNSAN Tüm zamanların en ünlü ve ilk temasçılarından sayılan Polonyalı Profesör George Adamski, insana benzeyen uzaylı varlıklarla temasa geçtiğini söyleyen ilk kişidir.

47 / 69 Adamski’nin “uzaylılarla” karşılaşması ve teması, Frank Sculy tarafından yazılan “Uçan Daireler İndi” adlı kitapla başlayarak pek çok kitapta yer almıştır.

48 / 69 Adamski ile temasçılar çağı başlamıştır. Adamski’den sonra, bu tür karşılaşmalarla ilgili pek çok rapor tutulmuştur. Adamski’nin dünya dışı varlıklarla teması 1952’lerin sonlarında başlamıştır.

49 / 69 20 Kasım 1952’de piknik yapmak için Kaliforniya’daki Mohave Çölü’ne giden Adamski ve arkadaşları, bu sırada, askeri jetler tarafından takip edilen puro şeklinde bir cisim gördüler.

50 / 69 Cisimden çıkan gümüşi, disk şeklindeki bir aracın bölgenin biraz uzağına indiğini gören Adamski ve arkadaşları diskin yanına gitmeye karar verdiler.

51 / 69 Uçan dairenin bulunduğu yere giden Adamski, burada tek parça bir kıyafet giymiş bir “adam”ın kendine yaklaştığını gördü. Adamski, kendisiyle telepatik olarak iletişim kuran bu varlıktan, Venüs’ten geldiklerini öğrenmiştir.

52 / 69 Irkının atom bombalarından yayılan radyasyonun etkisinin uzaya kadar ulaşmasından kaygı duyduğunu söyleyen uzaylı varlık, Adamski’ye bunun hem kendi uygarlığını ve başka dünyaları olumsuz etkilediğini söylemiştir.

53 / 69 Uzaylı ayrıca, dünyanın güneş sistemindeki ve diğer galaksilerdeki gezegenlerden gelen birçok varlıklar tarafından ziyaret edilmekte olduğunu bildirmiştir.

54 / 69 Bu karşılaşmayı dürbünle gözlemleyen görgü tanıkları, olayın gerçek olduğuna dair yazılı ve yeminli ifadeler vermişlerdir.

55 / 69 Adamski’nin uzaylı varlıklarla olan teması bu olaydan sonra da devam etmiş, bu insan benzeri varlıklar Adamski’yi gemilerine alarak uzaya ve Ayın karanlık yüzüne götürmüşlerdir.

56 / 69 Adamski, uzaya yaptığı ilk yolculuktaki gözlemini anlatırken, “her yanımızda, sanki milyarlarca ateş böceği aynı anda yanıp sönüyor gibi muazzam görüntüler sergileniyordu” ifadesini kullanmıştır.

57 / 69 Bu tür bir açıklama hayal ürünü olamazdı. Astronot John Glenn, 20 Şubat 1962’de Dünya yörüngesindeyken şunları söylemişti: “Yıldız olduğunu düşündüğüm bu küçük şeyler aslında parlak, sarımsı yeşil ışıklar. Ateş böceklerinin gece karanlığındaki görünümünü andırıyorlar.. Burada onlardan binlerce var.”

58 / 69 Rus kozmonotlar da aynı olayı rapor etmişler, bu ilginç olaya ışıkları yansıtan milyarlarca toz zerreciğinin yol açtığı ortaya çıkmıştı. Peki George Adamski bunu nasıl bilebilmişti?

59 / 69 13 Aralık 1952’de, Adamski’nin keşif gemisi olarak adlandırdığı çan şeklindeki uzay aracı Palomar Bahçeleri üstünde uçuyordu. Adamski ve arkadaşı Madeleine Rodeffer ağaçlarn üzerinde, havada asılı duran bir şey gördüler.

60 / 69 Tam bu sırada yanlarından bir araba geçti ve içindeki üç kişi Adamski’ye, “Kameralarınızı alın, Buradalar!” diye bağırdı. Adamski, cisim tekrar hareket etmeye başlamadan önce teleskobuyla cismin 4 fotoğrafını çekmeyi başardı.

61 / 69 Evlerin çatısı üzerinde süzülen araç, Adamski’nin evinin üzerine geldiğinde bir film kartuşunu bitirmişti ve sonra ağaçların ardına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

62 / 69 Adamski’nin komşularından Hava Kuvvetleri Çavuşu Jerrold Baker da, uçarak uzaklaşan cismin bir fotoğrafını çekmeyi başarmıştı. Adamski’nin çektiği, puro biçimindeki “ana gemi”nin fotoğrafları ve disk şeklindeki keşif araçlarına ait fotoğraflar bir çok tartışmaya yol açmıştır.

63 / 69 Fakat, Adamski’nin savunması sırasındaki içtenliği şüpheci kesimi bile etkilemiştir ve fotoraflara yapılan analizler bunların gerçek olduklarını kanıtlamıştır. Bilim muhabiri Robert Chapman ‘UFO-İngiltere Üzerindeki Uçan Daireler’ i yazarken Adamski’den şöyle bahsetmiştir:

64 / 69 “Adamski o kadar normaldi ki, onun hakkındaki tüm izlenimim bu oldu. O Venüs’ten gelen bir adamla temasa geçtiğine inanıyor, ve ona insanların neden kendisine inanmadıklarını anlayamıyor. Eğer bizleri aldatıyorsa bunu hayatımda gördüğüm en mantıklı ve zekice yoldan yapıyor.”

65 / 69 Dünyada Adamski adını hiç duymamış birtakım diğer kişiler de, Adamski’nin keşif gemisine oldukça benzeyen cisimler gördüklerini raporlar etmişlerdir.

66 / 69 Bunlardan Stephen Darbishire adlı ilkokul öğrencisi, Şubat 1954’de kuzeniyle birlikte Coniston’da gördükleri bu cismin iki fotoğrafını çekmiştir.

67 / 69 Fotoğrafları ortografik projeksiyon sistemi kullanarak inceleyen havacılık mühendisi Leonard Cramp, Adamski ve Darbishire’ın fotoğraflarında görülen cisimlerin oransal olarak aynı olduğunu belirtmiştir.

68 / 69 ABD'de NBC Televizyon Kanalı, Adamski'nin deneyimi ve çektiği olağanüstü fotoraflarla ilgili TV Programı gerçekleştirmişti.