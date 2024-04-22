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Çalıştığı lunaparkta kafasına oyuncak çarptı! Şoke eden detay...

22.04.2024 23:03
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Ankara'nın Sincan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Çalıştığı lunaparkta kafasına 'Adrenalin' isimli oyuncak çarpan Mustafa A., ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Mustafa A.'nın yaralandığı kaza sonrası lunaparkta bulunan 'Adrenalin' isimli oyuncağın hizmet vermeye devam etmesi şaşırttı.

Çalıştığı lunaparkta kafasına oyuncak çarptı! Şoke eden detay...

Ankara'nın Sincan ilçesinde lunaparkta dehşet dolu bir olay yaşandı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki Harikalar Diyarı Parkı’nda yer alan lunaparkta meydana geldi.

'ADRENALİN' İSİMLİ OYUNCAK ÇARPTI!

Lunaparkta çalışan 16 yaşındaki Mustafa A.’nın kafasına 'Adrenalin' isimli oyuncak çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa A. Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Nöroloji Bölümü'nde yoğun bakıma alınan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Ankara'nın Sincan ilçesinde lunaparkta dehşet dolu bir olay yaşandı.

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O OYUNCAK HİZMET VERMEYE DEVAM ETTİ

Mustafa A.'nın yaralandığı kaza sonrası lunaparkta bulunan 'Adrenalin' isimli oyuncak bugün de hizmet vermeye devam ederken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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