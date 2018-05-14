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Yavru aslanlar iş başında!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.05.2018 09:32 | Son Güncelleme

Kenya'da çekilen görüntüler bir annenin sabrını gözler önüne serdi.

Anne aslan, 4 yavrusuna hayatta kalma dersi verdi. Anne aslan, küçük nehirden karşıya atmayı öğretirken böyle görüntülendi...

Yıllar sonra sahibini gören aslanın tepkisi

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Anne aslan, 4 yavrusuna yavruya Kenya'da Masai Mara düzlüklerinde yaba dünyasında hayatta kalmayı öğretmek için tüm beceri ve sabrını kullanıyor.
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Anne aslanın yavrularına küçük bir nehirden karşıya geçme konusunda verdiği dersten etkilenen fotoğrafçı Paul Goldstein, yavru aslanlar için macera sayılacak bu heyecanın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü söyledi.
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Zaman zaman annenin yavrularını karşı kıyıya atlamaları konusunda ikna edemediğini söyleyen Goldstein, annenin yavrularına karşı sergilediği eğitici ve sabırlı tutumunun kendisini çok etkilediğini anlattı.
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İşte o anlar…
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HAYRETLE İZLENEN KAVUŞMA ANI

HAYRETLE İZLENEN KAVUŞMA ANI
Yavruyken sahiplendiği dişi aslan Kiara’yi bulunduğu hayvanat bahçesinde görmeye giden Adolfo sevgi gösterisiyle karşılandı.
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SESİNİ DUYAR DUYMAZ HAREKETE GEÇTİ

SESİNİ DUYAR DUYMAZ HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerde hayvanat bahçesinde bulunduğu bir sırada Adolfo’nun uzaktan seslenmesiyle Kiara hareketlenmeye başlıyor.
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Sesi tanıyan Kiara Adolfo’nun tel kapıya yaklaşmasıyla o yöne yöneliyor.
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Adolfo’nun içeri girmesiyle Kiara’nın da Adolfo’nun üzerine atlaması bir oluyor.
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Fakat bu atlama saldırma şeklinde değil sarılma şeklinde gerçekleşiyor. Ne Adolfo korkuyor ne de Kiara Adolfo’ya zarar veriyor.
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Adolfo’yu yere yuvarlayan Kiara’nın yıllar önceki sahibine gösterdiği sevgi gösterisi orada bulunanları ve sosyal medyadan izleyenleri şaşkına uğratıyor.
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İşte Kiara'nın sahibine kavuştuğu o anda yaşadığı mutluluk
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Aslan yavru bebek Kenya eğitim

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