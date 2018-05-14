Yavru aslanlar iş başında!

Anne aslan, 4 yavrusuna hayatta kalma dersi verdi. Anne aslan, küçük nehirden karşıya atmayı öğretirken böyle görüntülendi...

Yıllar sonra sahibini gören aslanın tepkisi

1 / 44 Anne aslan, 4 yavrusuna yavruya Kenya'da Masai Mara düzlüklerinde yaba dünyasında hayatta kalmayı öğretmek için tüm beceri ve sabrını kullanıyor.

2 / 44 Anne aslanın yavrularına küçük bir nehirden karşıya geçme konusunda verdiği dersten etkilenen fotoğrafçı Paul Goldstein, yavru aslanlar için macera sayılacak bu heyecanın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü söyledi.

3 / 44 Zaman zaman annenin yavrularını karşı kıyıya atlamaları konusunda ikna edemediğini söyleyen Goldstein, annenin yavrularına karşı sergilediği eğitici ve sabırlı tutumunun kendisini çok etkilediğini anlattı.

4 / 44 İşte o anlar…

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17 / 44 HAYRETLE İZLENEN KAVUŞMA ANI Yavruyken sahiplendiği dişi aslan Kiara’yi bulunduğu hayvanat bahçesinde görmeye giden Adolfo sevgi gösterisiyle karşılandı.

18 / 44 SESİNİ DUYAR DUYMAZ HAREKETE GEÇTİ Görüntülerde hayvanat bahçesinde bulunduğu bir sırada Adolfo’nun uzaktan seslenmesiyle Kiara hareketlenmeye başlıyor.

19 / 44 Sesi tanıyan Kiara Adolfo’nun tel kapıya yaklaşmasıyla o yöne yöneliyor.

20 / 44 Adolfo’nun içeri girmesiyle Kiara’nın da Adolfo’nun üzerine atlaması bir oluyor.

21 / 44 Fakat bu atlama saldırma şeklinde değil sarılma şeklinde gerçekleşiyor. Ne Adolfo korkuyor ne de Kiara Adolfo’ya zarar veriyor.

22 / 44 Adolfo’yu yere yuvarlayan Kiara’nın yıllar önceki sahibine gösterdiği sevgi gösterisi orada bulunanları ve sosyal medyadan izleyenleri şaşkına uğratıyor.

23 / 44 İşte Kiara'nın sahibine kavuştuğu o anda yaşadığı mutluluk

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