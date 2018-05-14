Yavru aslanlar iş başında!

Anne aslan, 4 yavrusuna hayatta kalma dersi verdi. Anne aslan, küçük nehirden karşıya atmayı öğretirken böyle görüntülendi...
Yıllar sonra sahibini gören aslanın tepkisi
1 / 44
Anne aslan, 4 yavrusuna yavruya Kenya'da Masai Mara düzlüklerinde yaba dünyasında hayatta kalmayı öğretmek için tüm beceri ve sabrını kullanıyor.
2 / 44
Anne aslanın yavrularına küçük bir nehirden karşıya geçme konusunda verdiği dersten etkilenen fotoğrafçı Paul Goldstein, yavru aslanlar için macera sayılacak bu heyecanın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü söyledi.
3 / 44
Zaman zaman annenin yavrularını karşı kıyıya atlamaları konusunda ikna edemediğini söyleyen Goldstein, annenin yavrularına karşı sergilediği eğitici ve sabırlı tutumunun kendisini çok etkilediğini anlattı.
17 / 44
HAYRETLE İZLENEN KAVUŞMA ANI
Yavruyken sahiplendiği dişi aslan Kiara’yi bulunduğu hayvanat bahçesinde görmeye giden Adolfo sevgi gösterisiyle karşılandı.
18 / 44
SESİNİ DUYAR DUYMAZ HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerde hayvanat bahçesinde bulunduğu bir sırada Adolfo’nun uzaktan seslenmesiyle Kiara hareketlenmeye başlıyor.
19 / 44
Sesi tanıyan Kiara Adolfo’nun tel kapıya yaklaşmasıyla o yöne yöneliyor.
20 / 44
Adolfo’nun içeri girmesiyle Kiara’nın da Adolfo’nun üzerine atlaması bir oluyor.
21 / 44
Fakat bu atlama saldırma şeklinde değil sarılma şeklinde gerçekleşiyor. Ne Adolfo korkuyor ne de Kiara Adolfo’ya zarar veriyor.
22 / 44
Adolfo’yu yere yuvarlayan Kiara’nın yıllar önceki sahibine gösterdiği sevgi gösterisi orada bulunanları ve sosyal medyadan izleyenleri şaşkına uğratıyor.
23 / 44
İşte Kiara'nın sahibine kavuştuğu o anda yaşadığı mutluluk
Okuyucu Yorumları 0 yorum