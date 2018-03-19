15 Temmuz şehitlerinin anneleri Şanlıurfa'da

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine direnirken şehit olanların anneleri, Şanlıurfa'da düzenlenen konferansta kadınlara yaşadıklarını anlattı.

Eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip'i darbe girişimi sırasında kaybeden Nihal Olçok'un moderatörlüğünde, GAP Tarımsal Araştırmalar Merkezi Salonunda gerçekleştirilen "15 Temmuz" konulu konferansa, şehit anneleri Asiye Yıldız, Muteber Ayabak ve Gülzerin Kılıç ile eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nu kaybeden, kendisi de gazi olan Vahide Şefkatlioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Nihal Olçok, açılışta yaptığı konuşmada, programa katılmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Kadın arkadaşlarıyla dertleşmek için kente geldiklerini anlatan Olçok, "Çok zor dönemler geçiriyoruz çünkü bizim aynı zamanda hiç vazgeçmeyeceğimiz davalarımız var. Bugün 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki dava tekrar görülmeye başlandı. Bundan sonra orada 40 gün mesai yapacağız. " diye konuştu.

- "Vatan sağolsun"

Şehit annesi Asiye Yıldız da 29 yaşındaki oğlu Kerem Yıldız'ın Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olduğunu hatırlattı.