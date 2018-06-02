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7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu

İSTANBUL, (DHA) 7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu

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