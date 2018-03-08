Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, "Eğer bu terör belasını Doğubayazıt'tan defedersek, bu çocuklar geleceğin bilim adamları ve iş adamları olacaklar." dedi.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi tarafından ilçedeki bir düğün salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

Yaklaşık bin 500 kadının katıldığı programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akhan, devlet ve belediye olarak Doğubayazıt'ta yapılan çalışmaların ana odağını kadınların oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'de kadın olmanın zor olduğunu, Doğubayazıt'ta kadın olmanın ise diğer şehirlere göre çok daha zor olduğunu düşündüğünü aktaran Akhan, şöyle konuştu:

"İşte sizler Doğubayazıt'ın cefakar ve vefakar anneleri, kadınları olarak cidden çok zorlu bir hayat mücadelesi içerisindesiniz. Ama bu mücadeleyi azimli ve gayretli bir şekilde sürdürüyorsunuz. Bizler devlet olarak Doğubayazıt'taki çalışmalarımızın ana odağını kadınlarımız üzerine oluşturduk. Yaptığımız tüm çalışmaların ana öznesi sizlersiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin tüm gayretleri ve yaptığı çalışmalar kadınlarımıza daha güzel bir yaşam sunma amacını taşımaktadır."