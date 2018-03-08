Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, "Eğer bu terör belasını Doğubayazıt'tan defedersek, bu çocuklar geleceğin bilim adamları ve iş adamları olacaklar." dedi.
İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi tarafından ilçedeki bir düğün salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.
Yaklaşık bin 500 kadının katıldığı programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akhan, devlet ve belediye olarak Doğubayazıt'ta yapılan çalışmaların ana odağını kadınların oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye'de kadın olmanın zor olduğunu, Doğubayazıt'ta kadın olmanın ise diğer şehirlere göre çok daha zor olduğunu düşündüğünü aktaran Akhan, şöyle konuştu:
"İşte sizler Doğubayazıt'ın cefakar ve vefakar anneleri, kadınları olarak cidden çok zorlu bir hayat mücadelesi içerisindesiniz. Ama bu mücadeleyi azimli ve gayretli bir şekilde sürdürüyorsunuz. Bizler devlet olarak Doğubayazıt'taki çalışmalarımızın ana odağını kadınlarımız üzerine oluşturduk. Yaptığımız tüm çalışmaların ana öznesi sizlersiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin tüm gayretleri ve yaptığı çalışmalar kadınlarımıza daha güzel bir yaşam sunma amacını taşımaktadır."
- "Kürtlere kucak açan tek ülke her zaman Türkiye olmuştur"
Konuşmasında terör olaylarına da değinen Akhan, Türkiye'nin 40 yıldır terör belasıyla uğraştığına dikkat çekti.
"Dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya girdikleri zaman Kürtlere kucak açan tek ülke her zaman Türkiye olmuştur." diyen Akhan, şöyle konuştu:
"Büyük badireler atlattık. Yaklaşık 40 yıldır bu terör belasını çekiyoruz. İki yıl önce 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ülkemizi yıkmak istediler. Bakın bugün de sizin evlatlarınız, kardeşleriniz Afrin'de terör örgütüne karşı mücadele veriyorlar. Suriye'de iç karışıklıklar yüzünden 3 milyon insan vatanını terk edip Türkiye'ye geldi. Dikkatinizi çekiyorum bu 3 milyon Suriyelinin 750 bini de Suriyeli Kürtlerdir. 90'lı yıllarda Saddam rejimi Halepçe'yi kimyasal bombalarla boğduğunda oradaki Kürtler de sığınmacı olarak Türkiye'ye geldiler. Bakın aramıza fitne sokmak isteyenler var. Kürtler dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya girdiği zaman onlara kucak açan ülke neresidir? Bu her zaman Türkiye olmuştur. Allah korusun bizim Devletimize bir şey olursa biz nereye gideceğiz. Bizim bu ülkeden başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu vatan, bu bayrak bizim. Hepimiz sahip çıkmalıyız."
- "Bu hainlere, hırsızlara fırsat vermeyin"
Doğubayazıt'ı 20 yıldır insanlara değer vermeyen ve halka hizmet etmeyen bir anlayışın yönettiğini dile getiren Akhan, önceki belediyenin ilçeye hizmet etmediğini belirtti.
Akhan, sözlerine şöyle devam etti:
"Yıllık 50 milyon lira geliri olan eski yönetim, bu ilçeye hiçbir hizmet yapmamıştır. Bunun üzerine bir de 40 milyon lira borçlanmışlar. Ben sizlerin vicdanına konuşuyorum. Allah rızası için bir daha bu belayı başımıza getirmeyin. Eğer siz isterseniz, inanırsanız ve destek olursanız, Doğubayazıt'ta her şey değişir. Bu hainlere, hırsızlara fırsat vermeyin. Bayanlarımızı İnegöl'e, Bursa'ya, Erzurum'a gönderiyoruz. Yarın da yaklaşık 50 kişilik bayan grubumuzu İstanbul'a göndereceğiz. Tüm bu geziler, faaliyetler, aile destek merkezlerinde sizlere sağlanan imkanlar, çocuklarınız kandırılıp dağa gitmesin, kendi ailelerine, devletine ve milletine faydalı olsunlar diye yapılıyor. Eğer bu terör belasını Doğubayazıt'tan defedersek, bu çocuklar geleceğin bilim adamları, iş adamları, ailelerine, milletine ve devletine faydalı bireyler olacaklar."
Program yapılan sunum, okunan şiirler ve yemek ikramıyla devam etti.
Kadınlara çeşitli hediyelerin verildiği programın sonunda Akhan ve eşi, kadınlarla yakından ilgilenerek sorunlarını dinledi.
Atilla Taş'a hapis cezası!
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı
Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!
Erdoğan sert çıktı: Din adamı diye ortaya çıkıp kadınla ilgili...
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
Genç mühendisin korkunç sonu!
Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak
Telefonundan cinsel ilişkiyi izleyen oğlunun elini kesti!
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum