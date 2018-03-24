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Başpehlivana silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 20:05 | Son Güncelleme

Antalya'da yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı ve başpehlivan Hakkı Aygün'ü silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Başpehlivana silahlı saldırı!

Y.T. (33), Muratpaşa ilçesi eski Lara Yolu'ndaki restoranda, yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı (21) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Y.T'nin yanında taşıdığı tabancayla Avcı ile başpehlivan Hakkı Aygün'ü yaraladığı iddia edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Güreşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, şüpheli Y.T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Mehmet Ali Avcı Hakkı Aygün

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