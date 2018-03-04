‘Büyük Diyarbakır’ belgeseli galası yapıldı

Diyarbakır’ın manevi yönünün ele alındığı ‘Büyük Diyarbakır’ belgeselinin galası yapıldı.

Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan gala gösterimine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbekir Tanıtma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdulkadir Aslanoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program başladı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bu kadim şehrin layıkıyla anlatılması gerektiğini söyledi. Topçu, şöyle konuştu:

“Bu kadim şehrin, bu medeniyetler beşiği, medeniyetlerin buluştuğu bu kadim şehrimizin layıkıyla tanışması lazım. Layıkıyla anlatılması lazım. Bu adımı gerçekten kıymetli buluyorum. Çok değerli bir belgeseli hep beraber seyredeceğiz. Gençlere, hanım efendilere ayrı bir teşekkür ediyorum bir Pazar günü vakit ayırıp burada olmanız sizin bütün dünyaya bir mesaj olacak. Görecekler ki Diyarbakır en az Yozgat kadar Türk, Yozgat kadar güvenli, Paris kadar medeni Paris kadar güvenli. Ve Paris yokken de Diyarbakır vardı bunu da herkes bilmeli.”

Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu da Diyarbakır’ın son zamanlarda farklı bir şekilde anıldığını ve olumsuz algının yıkılması gerektiğinin altını çizdi. Aksu, “Son zamanlarda bu kadim şehir, bu medeniyet ve kültür birikimini taşıyan aziz şehir, bu mukaddes şehir hep yanlış anılmaya başlandı. Diyarbakır denince akla terör gelmeye başlamıştı, böyle algılatıldı. İşte bunu kırmamız lazımdı. Bu mübarek şehrin gerçek yüzünün gösterilmesi lazımdı. Tanıtılması lazımdı. Önce bizim tanımamız, bilmemiz lazımdı. Biz burada bu topraklarda yaşayan Diyarbekirliler olarak Eğil’de iki peygamber mezarı olduğunu çoğumuz bilmezdik. Bir Hz. Süleyman Cami var onu bilirdik. Eğil’de Cami Nebi Tepesi var onu bilirdik. İşte bunları önce biz sonra bütün Türkiye ve bütün dünyaya tanıtmamız lazımdı. Onun için Diyarbekir Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Abdulkadir kardeşime her fırsatta böyle bir şey yapmamız gerekliliğini vurguladım. Onlar da böyle güzel bir belgeselin hazırlanmasına ön ayak oldular. Ben kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum” diye konuştu.