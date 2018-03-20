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'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 07:24 | Son Güncelleme

Son dönemde Erdoğan'a desteğiyle bilinen "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu, Çiftlik Bank’a ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çiftlik Bank yolsuzluğunun FETÖ’cülerin paralarını yurt dışına çıkarmak için yapıldığını söyleyen Sisi, “Erdoğan’dan ve Yıldırım’dan talep ediyorum” dedi ve kayyum olarak Çiftlik Bank’a kendisini önerdi. Sisi, 'Uruguay kimliği olmuş olsa da, Mehmet Aydın, şu an Uruguay'da değil. Nerede olduğunu tespit etmek üzereyiz." ifadelerini de kullandı

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

“Bu Çiftlikbank’ı ben deşifre etmeseydim, 100 milyar TL piyasadan para çekilecekti” diyen Sisi, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın bir holding sahibi aracılığıyla, Ahmet Poyraz isminde bir FETÖ’cü ile tanıştığını iddia etti. Sisi, “Ahmet Poyraz Pensilvanya'da FETÖ’cülükten Türkiye'de yargılanmış kaçmış olan biri” diyerek iddiasını desteklerken, “Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın kontak kuruyor sonra burada Türkiye'de bir Holding sahibi de ilişkinin ağını büyüterek finans kaynağı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Sisi açıklamalarının devamında özetle şunları aktardı:

"Çiftlikbank’a atanacak olan kayyum içerisinde şahsıma bu konuyla ilgili bir tebliğ görevi verildiğinde, bir yıl içerisinde tüm yatırımcıların parasını ödeyerek Çiftlikbank’ı da bir dünya markası haline getireceğime şerefim üzerine and içiyorum.

Pensilvanya, bu konuyla ilgili Çiftlikbank’ı seçmişti. Diğerleri yalnızca acil bir dolandırıcılık sistemine halktan para topluyorlardı.

Uruguay kimliği olmuş olsa da, Mehmet Aydın, şu an Uruguay'da değil. Nerede olduğunu tespit etmek üzereyiz.

Çiftlikbank’a atanacak olan kayyum içerisinde şahsıma bu konuyla ilgili bir tebliğ görevi verildiğinde, bir yıl içerisinde tüm yatırımcıların parasını ödeyerek Çiftlikbank’ı da bir dünya markası haline getireceğime şerefim üzerine and içiyorum. Bu konuyla ilgili Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'dan gerekli Bakanlıklardan konunun incelenerek bu görevi şahsıma tebliğ etmelerini arz ve talep ediyorum."

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Mehmet Aydın Çiftlik Bank Sisi seyhan soylu

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Darbe girişimini eniştelerden, dolandırıcıları Sisi' den öğrenen yeni ve Dünya lideri (?) Türkiye..
BU İŞLER SANA VE SENİN GİBİLERE KALDI İSE DOLANDIRILANLARIN VAY HALİNE
aslında seni akp ye kayyum yapmalı tam yakışırsın
yark kadar çocuk nerdeyse FBI siyahi peşine düşecek :D
birazda sen soyacaksın galiba sosyete güzeli
günün hırsız adayı :)
kesinlikle destekliyorum sisiyi.
gündemden düşen şhow yapmaya başlıyor sokakta nir hayvana bir şey olsa fetoşdan biliyorlar sen önce adil öksüz itini bul 2 ci sene bitiyor sonra bu tosuncuğu bulursun ajan sisi
işte bak bir dolandırıcı daha çıktı piyasaya
Birazda sen milletin paralarını sömür. Devletin ciftlik banka ihtiyaci yok doğru tarım politikaları ve denetime ihtiyavı varki devleyin destekleri suistimal edilmesin siz gölge etmeyin yeter bu millete.
bir hışımla bakıyorum haberlerde neler var diye istisnasız hergun abuk sabuk alakasız insanların sözüm ona açıklama adı altında komikliklerini görüyoruz , psikoloji yerlerde çok net.
Ohooo Siyasete Bakın,Görev İsteyenlere Bakın Nerelere Kadar Düştük İlkokullu Milletvekillerinden Tutunda Taaaa.....Yandı Gülüm Keten Helvam Misali...Baktı Kimler Ne Görevlerde Benim Neyim Eksik Dedi Ve Bu Neidüğü Belirsiz de Talepte Bulunuyo
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