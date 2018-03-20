'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

“Bu Çiftlikbank’ı ben deşifre etmeseydim, 100 milyar TL piyasadan para çekilecekti” diyen Sisi, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın bir holding sahibi aracılığıyla, Ahmet Poyraz isminde bir FETÖ’cü ile tanıştığını iddia etti. Sisi, “Ahmet Poyraz Pensilvanya'da FETÖ’cülükten Türkiye'de yargılanmış kaçmış olan biri” diyerek iddiasını desteklerken, “Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın kontak kuruyor sonra burada Türkiye'de bir Holding sahibi de ilişkinin ağını büyüterek finans kaynağı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Sisi açıklamalarının devamında özetle şunları aktardı:

"Çiftlikbank’a atanacak olan kayyum içerisinde şahsıma bu konuyla ilgili bir tebliğ görevi verildiğinde, bir yıl içerisinde tüm yatırımcıların parasını ödeyerek Çiftlikbank’ı da bir dünya markası haline getireceğime şerefim üzerine and içiyorum.

Pensilvanya, bu konuyla ilgili Çiftlikbank’ı seçmişti. Diğerleri yalnızca acil bir dolandırıcılık sistemine halktan para topluyorlardı.

Uruguay kimliği olmuş olsa da, Mehmet Aydın, şu an Uruguay'da değil. Nerede olduğunu tespit etmek üzereyiz.