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Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Çiftlik Bankın ortağı olduğu iki şirketin depolarına baskın düzenlendi. Yapılan baskında birçok dijital materyal ve belgelere el konuldu. Ayrıca çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddeler ele geçirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Antalya Mehmet Aydın

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hırsız tosun ile kumarcı askerlik yapmayan tosuncuk arkadaş ki nerde hırsızlık rüşvet var orda AKP var ki araştırılma AKP tarafından red edildi... .
yakında bir ineğin dışkısı incelenir ve bu tosun'un fetö ile bağlantısı ortaya çıkartılır!
göz boyamak için yapıyorlar. akpliler mecliste tosunun yargılanmasına red verdi. hepsine müstahak olsun. verdiğiniz oyların, kaybettiğiniz paraların üstüne 3 lt soğuk su için. anca sindirirsiniz..
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