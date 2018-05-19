"Cumhur İttifakı'nın anlayışı bütün dünyaya hitap ediyor"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yenikapı Meydanı'ndan millet olarak haykırışımızı bütün dünya izledi. Bu açıdan Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayış sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya hitap ediyor." dedi. MHP Bayburt İl Başkanlığını ziyaret eden Ağbal, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ile MHP Bayburt teşkilatının 16 Nisan'daki halk oylaması öncesinde de güzel bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Türkiye için hayati öneme sahip bir seçime gidildiğini belirten Ağbal, seçimlerin ülkelerin siyasi ve ekonomik hayatları bakımından son derece önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'nin 2023 yılına giderken kalkınması ve büyümesi için bu seçimin önemli bir başlangıç olacağına dikkati çeken Ağbal, "Siyasi istikrarın güçlenerek çıkacağı bir seçim olmasını diliyorum. Türkiye içeride ve dışarıda çok farklı senaryolarla, meydan okumalarla karşı karşıya. Özellikle içinde bulunduğumuz koşullarda milli meselelerde mutabakat sağlamış olan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisinin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın bu süreçteki duruşu son derece hayati öneme sahip." diye konuştu.

- "Terör uzantıları bu anlayış sayesinde bertaraf edildi" Bakan Ağbal, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunların milli ve yerli duruş sayesinde aşılabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Gerek bölgemizde çıkan hadiseler gerekse Irak ve Suriye'de oynanmak istenen oyuna karşı Cumhur İttifakı çok doğru teşhis ve tespitle ortaya bir tavır koydu. Sınırlarımız üzerinde kurulmak istenen terör devleti, şuurlu duruş sayesinde engellendi. Terör uzantıları birer birer bu anlayış sayesinde bertaraf edildi. En son Afrin'de gerçekleştirilen operasyonda kahraman ordumuz, gerçekten bu koşullarda Türkiye'nin iradesini tam olarak yansıttığı büyük bir mücadeleyi verdi ve başarıyla çıktı. O açıdan birçok meseleye baktığımız zaman içinde bulunduğumuz seçim koşullarında Cumhur İttifakı'nın milletimizin tamamını birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe çağıran tavrının başta Bayburt olmak üzere karşılık göreceğini görüyoruz. " Bayburt'un bu seçimlerde de rekor kıracağına inandığını söyleyen Ağbal, "Bu anlamda AK Parti ve Milliyetçi Harekat Partisi Bayburt teşkilatları olarak gerçekten büyük anlayış birliğimiz var. Ortak bir anlayışla birlikte hep beraber Bayburt'un kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için istişarelerde bulunuyoruz. Türkiye meselelerine ilişkin olarak çok açık yürekle istişarelerde bulunuyoruz. Bayburt'ta oluşturduğumuz bu birliktelik havası inanıyorum ki 24 Haziran'da karşılığını seçmenlerimiz nezdinde verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de istikrar için güçlü bir siyasi erkin oluşması gerektiğine işaret eden Ağbal, bunun yapılacak icraatlar bakımından son derece önem taşıdığını dile getirdi. Ağbal, Cumhur İttifakı'nın temel anlayışının vatandaşlara anlatılmasının önemine değinerek, şunları kaydetti: "Cumhur İttifakı'nın seçimden en üstün başarıyla çıkması, Türkiye'nin ileriye dönük meselelerini aşması bakımından son derece kritik. Yürekten inanıyorum, Bayburtlu hemşehrilerimizin Cumhur İttifakı'na bundan önceki seçimlerde olduğu gibi büyük teveccüh ve destek göstereceğine. Teşkilatlarımız gece gündüz beraber çalışmalarını yapacaklar. Cumhur İttifakı'nı oluşturan temel anlayışı, milli ve yerli duruşu Bayburt'ta hemşehrilerimize anlatacaklar. Siyasette tabii ki rekabet olacak, o ayrı bir şey ama burada Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışın ve fikri temelin vatandaşlarımıza anlatılması son derece önemli. Bu bakımdan iki başkanımız da burada. İnanıyorum ki bütün teşkilat birimlerini harekete geçirmek suretiyle kapı kapı dolaşarak Cumhur İttifakı'nın temel anlayışını vatandaşlarımızla paylaşacağız."