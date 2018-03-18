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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 11:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenlerinde konuştu. Erdoğan konuşmasında Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili müjdeyi, 'Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır' ifadesiyle verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenlerinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Çanakkale Deniz Zaferimizin 103. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu tarihi günde tüm şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle yadediyoruz. Böyle bir gençlik olduktan sonra Allah'ın izni ile yeni yeni Çanakkale Zaferlerini yakalamaya hazırız.

"AFRİN MERKEZİ 08:30'DA KONTROL ALTINA ALINDI"

Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

140 bin kişi Cerablus'a döndü, şimdi de Afrinli olan kardeşlerimiz, Afrin'e dönecekler. Aynı zamanda bölgeyi yaşabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye'nin ve milletimizin Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır.

"TERÖR KORİDORU ZİNCİRİ 4 NOKTADAN KIRILDI, KALAN HALKALARI DA TANE TANE KIRILACAK"

Çanakkale'de dönemin en güçlü orduları ile üzerimize saldırmışlardı. Sandılar ki bu milletin Çanakkale'deki cesareti geride kaldı. Azmi kalmadı sandılar. Bu milletin inancı o günkü kadar kavi değil sandılar. Ama attıkları her adımda yanıldıklarını gördüler. Çukur eylemleri ile vatanımızı hedef aldılar. Teröristleri o çukurlara gömdük. Ardından 15 Temmuz darbe girişimini başlattılar. Çıktıkları sokaklardan milletimizin iman dolu göğsüne çarpınca darmadağın olarak geri döndüler. Baktılar ki içeriden olmuyor, bu defa sınırlarımız dışından ülkemizi kuşatmaya kalktılar. Bu girişimi de önce Fırat Kalkanı sonra Zeytin Dalı Harekatları ile yerle bir ettik, ediyoruz. Terör koridoru zinciri 4 noktadan kırıldı, kalan halkları da tane tane kıracak, bu oyunu tamamen bozacağız.

Çanakkale'de ne olduysa, sınırlarımızda olan da odur. Askerleri ile erken zafer kutlayanları Çanakkale'de nasıl hüsrana uğrattıysak sınırlarımızda terör koridoru kurduklarını sananları da öyle şaşkına çevirdik. Nice tuzaklarla donattıkları Afrin'i 58. güne giren operasyonumuz ile tamamen ele geçirdik. Bayrağımız orada dalgalanyor, ÖSO bayrağı orada dalgalanıyor. Biz işgale gitmedik, biz sadece terör gruplarınının yok edilmesine ve barışa gittik. Oradaki kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmaya gittik. Allah kahraman Mehmetçiklerimize güç ve kudret versin.

Biz tarih yapmakta çok mahir ama onu yazmakta aynı derecede başarılı olmayan bir milletiz. Gerçi Çanakkale ancak yaşanabilecek bir savaştı. Çanakkale bir seferberlik savaşıydı. Ülkede eli silah tutan herkes Çanakkale'ye koşmuştu.

Çanakkale'yi sadece rakamlarla, "şu kadar subay, asker şehit oldu" diye anlatmak için ruhunu ifade etmekte yetersiz kalır. Nice isim var. Bu kahramanlardan kimi gözlerini kırpmadan düşman kurşunlarının üzerine atılıyordu, kimi denizdeki zırhlılarının üzerine yürümeye kalkıyordu. Kimi top güllelerini yerlerine yerleştirip tek atışta koca gemileri batırıyordu. İnsanın aklının alamayacağı her türlü fedakarlığı yapıyorlardı. Son nefeslerini gülerek veriyorlardı, onlarda ağlamak yoktu. Onlarda sadece ölüme gülerek gitmek vardı. Son sözleri ise sadece "vatan sağolsun" oluyordu.

Bizim milletimiz, gençliğimiz şehadete yürüdü. 15 Temmuz'da şehadete yürüdü. Birileri var. Bu ülkeyi ecdadımız kanları ile yoğurarak vatan haline getirmişti, şimdi de milleti olarak yine topraklarımızı kanlarımızla yoğurarak vatanımıza sahip çıkıyoruz. Ezansızlığın, bayraksızlığın ne demek olduğunu dünyadaki pek çok örneğinde görüyoruz.

Bayrağımıza eş bir bayrak asla düşünmüyoruz. Kim ki alternatif düşünmeye kalkarsa, Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de ne olduğunuz gördünüz. Ne dedik? İnlerine gireriz.

Afrin'le yeni bir tarih oluşturuyoruz. Bu vesile ile sizlere şahsım ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Afrin Zeytin Dalı Operasyonu TSK ÖSO

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
MENBİÇ’E NE ZAMAN GEÇİYORUZ KOMUTANIM? ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN GAZİ RECEP TAYYİP ATATÜRK
abd ve israille yaptıgın pazarlıgın yarısına geldin.ha gayret halk kahramanı gibi gözükmeye...
ne yarısı o iş tamam.sıfırı tuketti
"AFRİN e Girmeyin!" diyerek; Teröristlere GÜVENLİ BÖLGE kurma arzusunu dile getiren Kılıçtaroğlu ve saz arkadaşları ve O Terörsitlere her türlü Desteği vermekten Çekinmeyen , 1Milyon İnsanın Katili ESED i Kurtarmak için, Kılıçtaroğlı ile beraber "ESED le Görüşün Anlaşın" türküsünü söyleyen Meral abla bu durumdan pek hoşnut olmayabilir büyük ihtimalle bunu direk dile getiremeyeceği içinde, herzamanki gibi parçaya "_Yüreğin Yetiyorsa_" kısmından devam edebilir
@palermo544 Buraya kadar Esad lazım değildi. Daha ileriye gidildiğinde, geleceği görürsen veya gelecek geldiği zaman Esad'la anlaşmanın gerekli olduğunu görürsün. Biz Esad aşığı değiliz, işimizi kolaylaştırmak, ülkeler arası bir savaş olmasın diye Esad dedik.
ahhh tayyip ahhh koyun güdmeye devam...
bana ne afrinden ülkesini terk edip burada zevku sefa süren birtek suriyeli istemiyorum
Sözde Afrine girdi tarih ne kadar enteresan değilmi 18 Mart,kendini Mustafa Kemal Paşa ile bir tutup kahramanlık peşinde koşuyor ve bir de bu tiyatroya marş istiyor,Allah seni bildiği gibi yapsın.
hadi gözünüz aydın koyunlar????????
Gazilik savaşta yaralanan askere veren unvandır...
kahpeler kanı bozuklar ustadın hızını kesemeyecek allahın izniyle tasmanın bağlı olduğu yerdekilerin sonuda gelecek
bakıyorum vatan için atılan yorum kırmızıda burda hainler oturmuş işgüzar içinde
bı günde sus be kardeşim türk ordusu ilerlıyo sen işin sıyasetınde oy peşindesın sus
Ulan diyecek laf çokta ülkede koyunda çok o bakımdan susuyorum ama bir dönem daha iktidar olsunlar ıyi olur bence belki koyunların bir kısmı uyanır
türkiyedeki teröristleri kontrol altına aldında sahte seçim sermayesi
TÜM MAZLUM İNSANLARIN AHI YERDE KALMADI. ZAFERİNİZ DAİM,BAHTINIZ AÇIK OLASUN..ASKERİM.ALLAH SİZLERİ ESİRGESİN.
Afrini aldık iyi güzel de afrin suriyenin değilmi? o toprakları ösoya bırakırsak suriye ile barış yapabilirmiyiz, fıratın doğusunda ypg pyd ve barzanili gurupların elinde binlerce km2 alan var, Suriye devletiyle birlik olup temizlenmeyen hiçbir yerde kan durmaz,
NASIL ORTAYA ÇIKIYORLAR HDPKKCHP LİLER .ZORUNUZA GİDİYOR DEĞİLMİ.BU ÜLKEYİ TERK EDECEKSİNİZ.BU ÜLKEDE KİMKİ VATAN HAİNLİĞİ YAPIYOR YOK OLACAKSINIZ.BURDAN İSTİHBARATA VE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU YAPIYORUM.VATAN HAİNLİĞİ YAPANLARA GEREKLİ MUAMELEYİ YSAPMALAR İÇİN.BU VATAN İÇİN CANLARINI ORTAYA KOYAN MEHMETÇIKLERİM.ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN.ALLAH HEPNİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN. ALLAHUEKBER.
Biz böyle kan ve gözyaşları savaş müjdeleri istemiyoruz ,ölen müslüman öldüren müslüman ,kurgusu siyonist israelden.Biz çocuklarımızı okutmak,bilim ve insanlık yolunda yolunda dünyanın gündemine gelmek istiyoruz.Hırsızlık ve kamu mallarını yağmalayanların da terörist muamelesi görmesini istiyoruz...
ŞÜKÜRLER OLSUN.
Kuşatılmış Afrin'de nereye gitti o kadar terörist...Bakın bu hiç hoşuma gitmedi, neden çünkü onların kaçmasına yol verildiği için daha sonra tekrardan başka bir adreste karşımıza çıkacağı için, ABD ve diğerlerin dediği yapılıp kaçmalarına müsaade edildiği için.
ilhanyumruksavar oraya mı taşınacaksın?
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