HABER

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'deki çiftliğinin önünde toplanan Türklerin gösterilerini takip için orada bulunan gazeteciler FETÖ'nün militanları tarafından provoke edildi.

Fethullah Gülen’in ABD’deki çiftliğinin önünde toplanan Türklerin gösterilerini takip etmek amacıyla bulunan Türk gazeteciler FETÖ militanları tarafından provoke edilmeye çalışıldı. İsmini "Fethi" olarak açıklayan görevli, soyadının sorulması üzerine ise "hangini söyleyeyim" diye yanıt verdi.

Gazetecilerin fotoğraflarını çeken FETÖ militanı, aynı zamanda provokatif sözler kullandı. AA muhabiri özel alana girilmemesine rağmen, gazetecileri çekme nedenini sorması üzerine FETÖ kampı görevlisinin agresif tavırları dikkati çekti.

İŞTE AA'NIN YAYINLADIĞI O GÖRÜNTÜLER

Gazetecilerin görüntülerini alan ve kendisine "Fethi" diyen FETÖ militanının adının Fethullah Önal olduğu anlaşıldı.

FETÖ’cü Önal da görüntüleri sosyal medyada yayımladı.

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!
Stepneden 14 kilo eroin çıktıStepneden 14 kilo eroin çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fethullah Gülen FETÖ ABD çiftlik fethullah önal kavga Provokasyon

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep Nurdağı’nda bulunan cisimle ilgili inceleme sürüyor! Uydu mu, füze mi? Valilikten açıklama

Gaziantep Nurdağı’nda bulunan cisimle ilgili inceleme sürüyor! Uydu mu, füze mi? Valilikten açıklama

Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!

Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!

FETÖ'nün Jandarma Okullar Komutanlığı davasında sanıklara ceza yağdı

FETÖ'nün Jandarma Okullar Komutanlığı davasında sanıklara ceza yağdı

Elif'ten 5 gündür haber yok! 'Üniversiteli arkadaşı kandırdı'

Elif'ten 5 gündür haber yok! 'Üniversiteli arkadaşı kandırdı'

Cezaevinden izinli çıktı, eşini 4. kattan attı

Cezaevinden izinli çıktı, eşini 4. kattan attı

TSK'daki hücre yapılanmasına operasyon!

TSK'daki hücre yapılanmasına operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.