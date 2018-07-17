Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen’in ABD’deki çiftliğinin önünde toplanan Türklerin gösterilerini takip etmek amacıyla bulunan Türk gazeteciler FETÖ militanları tarafından provoke edilmeye çalışıldı. İsmini "Fethi" olarak açıklayan görevli, soyadının sorulması üzerine ise "hangini söyleyeyim" diye yanıt verdi.

Gazetecilerin fotoğraflarını çeken FETÖ militanı, aynı zamanda provokatif sözler kullandı. AA muhabiri özel alana girilmemesine rağmen, gazetecileri çekme nedenini sorması üzerine FETÖ kampı görevlisinin agresif tavırları dikkati çekti.

İŞTE AA'NIN YAYINLADIĞI O GÖRÜNTÜLER

Gazetecilerin görüntülerini alan ve kendisine "Fethi" diyen FETÖ militanının adının Fethullah Önal olduğu anlaşıldı.

FETÖ’cü Önal da görüntüleri sosyal medyada yayımladı.

