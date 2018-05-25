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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve komutanlar Hatay'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile çeşitli karakol ve birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a gitti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve komutanlar Hatay'da

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akar kuvvet komutanları ile birlikte Hatay'a gitti.

Akar, buradaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar hatay Genelkurmay Başkanlığı

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