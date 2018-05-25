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Halı dokumayla hem öğrenip hem tedavi oluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 09:25 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, zihinsel ve bedensel engellilerin gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla 'Dokumada ben de varım' projesi hayata geçirildi.

Halı dokumayla hem öğrenip hem tedavi oluyorlar

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, zihinsel ve bedensel engellilerin gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla 'Dokumada ben de varım' projesi hayata geçirildi. Açılan kurs, özel öğrencilerin el, göz ve beyin koordinasyonunun gelişmesine yardımcı oldu.
Salihli Belediyesi'ne ait halı dokuma atölyesinde engelliler için başlatılan 'Dokumada ben de varım' projesiyle başarılı sonuçlar elde edildi. Kurs, zihinsel ve bedensel engellilerin gelişimlerine katkı sağladı. Özel çocuklar için hayata geçirilen projeyle ilgili bilgi veren halı dokuma kursu eğitmeni Sultan Gençtürk, "Salihli Belediyesi'nin de katkılarıyla projelerimizi hayata geçirdik. Amacımız, çocukları mutlu etmek olduğu için özel çocuklara özgü bir projeyi hayata geçirme kararı aldık. Bu kapsamda zihinsel, bedensel engelli çocuk ve gençlerimize yönelik 'Dokumada ben de varım' projesini hayata geçirdik" dedi.
Projenin engelli bireylere sağladığı katkıları anlatan Gençtürk, "Engelli bireylerimiz proje kapsamında tezgahlarda halı dokuyorlar. Bununla birlikte el, göz ve beyin koordinasyonlarının gelişmesini sağlıyoruz. Tezgahta sürekli hareket halinde oldukları için projenin engelli bireylerin ince kaslarının da gelişimlerine önemli bir katkısı var. Psikolojik olarak da ürettikleri için mutlu oluyorlar. Topluma faydalı bireyler olduklarını hissediyorlar. İç dünyalarında da barışık oluyorlar" diye konuştu.
Projeyle el kaslarının geliştiğini dile getiren Elif Baştaş (22), "Bu projeyi çok seviyorum. Benim için birçok konuda olumlu sonuçları oldu. Dokumayı seviyorum ve daha güzel dokumalar yapmak istiyorum. El kaslarımın gelişmesi için bazen doktora bazen de spora gidiyordum. Ancak bu kursla birlikte el kaslarımın daha kolay gelişmesinin önü de açılmış oldu. Kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

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Halı dokumayla hem öğrenip hem tedavi oluyorlarHalı dokumayla hem öğrenip hem tedavi oluyorlarHalı dokumayla hem öğrenip hem tedavi oluyorlarHalı dokumayla hem öğrenip hem tedavi oluyorlar

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