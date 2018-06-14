Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından adalet için yürüyeceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, 15 Haziran 2017'de Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' gerçekleştirmiş ve bu yürüyüş 25 gün sürmüştü.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
CHP liderinin 25 gün süren yürüyüşünden yeni görüntüler ortaya çıktı. FOX Haber'in yayınladığı görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde dinlenmeye çekildiği karavandan özel anlar yer alıyor.
Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun atletini yıkadığı, eşine terini sildirdiği ve ayaklarını suda dinlendirdiği görüntüler yer alıyor.
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