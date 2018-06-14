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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı ve 25 gün süren 'Adalet Yürüyüşü'nden yeni görüntüler ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından adalet için yürüyeceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, 15 Haziran 2017'de Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' gerçekleştirmiş ve bu yürüyüş 25 gün sürmüştü.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CHP liderinin 25 gün süren yürüyüşünden yeni görüntüler ortaya çıktı. FOX Haber'in yayınladığı görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde dinlenmeye çekildiği karavandan özel anlar yer alıyor.

Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun atletini yıkadığı, eşine terini sildirdiği ve ayaklarını suda dinlendirdiği görüntüler yer alıyor.


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Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü CHP 24 haziran seçimleri 24 haziran seçimi

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