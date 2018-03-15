HABER

Kerkük'te 11 DEAŞ militanı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 04:01 | Son Güncelleme

Kerkük'te 11 DEAŞ militanı öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Riyad kasabası yakınında güvenlik güçleri tarafından DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda 11 terörist öldürüldü.

Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Riyad kasabası yakınında 11 militanın öldürüldüğünü söyledi.

Saadi, bölgeden gelen istihbarat doğrultusunda hareket ederek operasyonu sürdürdüklerini anlattı.

Terör örgütünün bölge insanına zarar verdiğini dile getiren Saadi, bölgeyi bu militanlardan temizlemek için operasyona devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!
Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!
Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kerkük operasyon

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçaklar havalandı! Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Uçaklar havalandı! Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Mehmetçik Afrin'e bu marşla yürüyecek! 'Aslan Mehmetçik'...

Mehmetçik Afrin'e bu marşla yürüyecek! 'Aslan Mehmetçik'...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel altın fiyatları

İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel döviz kurları

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.