Kerkük'te 11 DEAŞ militanı öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Riyad kasabası yakınında güvenlik güçleri tarafından DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda 11 terörist öldürüldü.
Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Riyad kasabası yakınında 11 militanın öldürüldüğünü söyledi.
Saadi, bölgeden gelen istihbarat doğrultusunda hareket ederek operasyonu sürdürdüklerini anlattı.
Terör örgütünün bölge insanına zarar verdiğini dile getiren Saadi, bölgeyi bu militanlardan temizlemek için operasyona devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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