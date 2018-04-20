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Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 gün önce Künefeciler Meydanı'na konulan 'Künefeci Adam' heykelinin tepsisi çalındı. Belediye alan kişinin tepsiyi geri getirmesi halinde bir tepsi künefeyle ödüllendirileceğini açıkladı.

Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılıp, 3 gün önce Künefeciler Meydanı'na konulan 'Künefeci Adam' heykelinin tepsisi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Twitter adresi üzerinden, tepsiyi çalanlara çağrıda bulundu. Alan kişinin tepsiyi geri teslim etmesi halinde bir tepsi künefeyle ödüllendirileceği belirtilen açılmada şöyle denildi:

"Antakya Köprübaşı'na diktiğimiz Künefeci Heykeli'nin elindeki künefe tepsisini ödünç alan kimselere sesleniyoruz: Verin künefe tepsimizi, alın hakiki bir tepsi künefeyi."

Belediye tarafından ayrıca farklı bir gönderide, künefeci adam heykelinin tepsi çalınmadan önceki fotoğrafı da paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Künefeci adam heykeli

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
haberin başlığı yanlış düzeltir misiniz onu
Gene heykel gene halkın parasını heykel vs gibi saçma şeylere hemde milyonlar yatırmaları kimsenini dikkatini çekmiyor galiba ! İhanet için terör örgütüne üye olmak gerekmiyor ki artık bunun adı ihanet.....
O da bişeymi bu ülkede minibüs dolusu para çalıp halkı hain ilan eden büyüklerimiz var, Bizde itiraf et diye ülkeyi emrine verdik ama nafile, herifler barzaninin petrolünüde çalıp dünyayı karıştıryor
Suriyeliler çalmıştır aq
çalan adam geri getirdi, bir tepsi künefeyi aldı gitti. Problem var mı yok? Sonra yine çalındı, yine bir tepsi künefe ödül verilecek mi? Eğer verilmezse bu sefer 2. çalan kişiye haksızlık olmayacak mı? Diyelim aynı kişi çaldı, bu sefer de aynı eyleme 2 farklı davranış sergilenmiş olmayacak mı? Üff ! sorular sorular... NİYE ÖDÜL VERİYORSUN A BE DİNGO !
çalan adam geri getirdi, bir tepsi künefeyi aldı gitti. Problem var mı yok? Sonra yine çalındı, yine bir tepsi künefe ödül verilecek mi? Eğer verilmezse bu sefer 2. çalan kişiye haksızlık olmayacak mı? Diyelim aynı kişi çaldı, bu sefer de aynı eyleme 2 farklı davranış sergilenmiş olmayacak mı? Üff ! sorular sorular... NİYE ÖDÜL VERİYORSUN A BE DİNGO ! Çal mı diyorsun yani, çal, çal, çal...
çalan adam geri getirdi, bir tepsi künefeyi aldı gitti. Problem var mı yok? Sonra yine çalındı, yine bir tepsi künefe ödül verilecek mi? Eğer verilmezse bu sefer 2. çalan kişiye haksızlık olmayacak mı? Diyelim aynı kişi çaldı, bu sefer de aynı eyleme 2 farklı davranış sergilenmiş olmayacak mı? Üff ! sorular sorular... NİYE ÖDÜL VERİYORSUN A BE DİNGO ! Çal mı diyorsun yani, çal, çal, çal...
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