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Mardin'de 'çocuk gelin' operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 02:06 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan kız çocuğu, düğün bitiminde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Yaşar köyünde ikamet eden 13-14 yaşlarındaki F.B.’nin, 23-24 yaşlarındaki kuzeni İ.B. ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kızıltepe merkezinde yüzlerce kişinin katılımıyla düğün yapılan salonun önüne gelen polis, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, burada düğünün sona ermesini bekledi. Polis, davetlilerin salondan ayrılmasıyla birlikte, kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Damat ve iki ailenin üyelerinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

BİR AYDA İKİNCİ ÇOCUK GELİN VAKASI

Kızıltepe’de, yaklaşık bir ay önce de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne 14 yaşındaki D.K. adlı kız çocuğunun, kendinden 10 yaş büyük M.A.İ. (24) ile zorla evlendirileceği bilgisi ulaşması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda, kız çocuğu kurtarıldı, damat ve her iki tarafın aileleri gözaltına alındı.

(İHA)

Çocuk gelin düğün gecesi kurtarıldı, telefonlar yağmur gibi geliyorÇocuk gelin düğün gecesi kurtarıldı, telefonlar yağmur gibi geliyor
Korkunç! Her iki saniyede bir kız çocuğu...Korkunç! Her iki saniyede bir kız çocuğu...
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yüz karaları rezil sapık pislik zihniyet ALLAH tan korkmaz kuldan utanmaz tipler ...
Güzel de inşallah o çocuklar ÇEK'nun sorumluluğuna bırakılıyordu da ailelerine verilmiyordur.
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