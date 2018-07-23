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Meteoroloji'den İstanbul için sıcaklık uyarısı! Saat verildi, 45-48 dereceyi bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada hava sıcaklıklarının artacağı uyarısında bulunulurken, özellikle İstanbul'da bugünkü hava durumu konusunda vatandaşların dikkat etmesi istendi. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 42 dereceyi görecek.

Meteoroloji'den İstanbul için sıcaklık uyarısı! Saat verildi, 45-48 dereceyi bulacak

Son dönemlerde artan sıcak havalarının yurt genelinde etkisini devam ettireceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün özellikle İstanbul'da yaşayanları aşırı sıcak hava konusunda uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bugün yurdun orta, kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir havanın beklendiği vurgulandı.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul için yapılan tahminleri de paylaşan Meteoroloji, kentte bugün hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Son değerlendirmelere göre, parçalı ve az bulutlu bir havanın bugün İstanbul genelinde etkili olmasının bekleniyor. Ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklıklar öğle saatlerinde İstanbul ve çevresinde 45-48 dereceyi bulacak.


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Dünyanın intikamı daha korkutucudur olacak!..İnsanoğlu nedir ki dünya üzerinde Dünya felaketlerle kendini temizleyip yeniden hayatı doğuracak güce sahip ama insanoğlu bunun farkında değil!
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