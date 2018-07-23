Meteoroloji'den İstanbul için sıcaklık uyarısı! Saat verildi, 45-48 dereceyi bulacak

Son dönemlerde artan sıcak havalarının yurt genelinde etkisini devam ettireceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün özellikle İstanbul'da yaşayanları aşırı sıcak hava konusunda uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bugün yurdun orta, kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir havanın beklendiği vurgulandı.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT



İstanbul için yapılan tahminleri de paylaşan Meteoroloji, kentte bugün hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Son değerlendirmelere göre, parçalı ve az bulutlu bir havanın bugün İstanbul genelinde etkili olmasının bekleniyor. Ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklıklar öğle saatlerinde İstanbul ve çevresinde 45-48 dereceyi bulacak.



