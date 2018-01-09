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On Numara sonuçları 8 Ocak: 45 haftadır devir yok!

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 10:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

8 Ocak tarihli On Numara sonuçları belli oldu ve 44 haftadır olduğu gibi bu hafta da devir yaşanmadı. Böylece On Numara'nın büyük ikramiye dağıtma serisi 45 haftaya çıktı. Hatta sıklıkla birden fazla kişinin büyük ikramiye kazandığı On Numara'da haftanın sonuçlarına göre 5 kişi birden 10 numara bilmeyi başardı ve büyük ikramiyeye ortak oldu. İşte 805. hafta On Numara sonuçları ve şanslı numaralar...

On Numara sonuçları 8 Ocak: 45 haftadır devir yok!

On Numara'da devir o kadar nadir yaşanıyor ki bu haftaki On Numara sonuçları ile devirsiz geçen hafta sayısı 45 oldu. Yani 45 çekiliştir On Numara'da büyük ikramiyeyi kazanan veya kazananlar çıkıyor. Çoğunlukla da büyük ikramiye talihlisi birden fazla oluyor ki bu hafta talih kuşu tam 5 kişiye uğradı. İşte büyük ikramiyenin 5'e bölündüğü 8 Ocak tarihli 805. hafta On Numara sonuçları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 13, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 48, 55, 56, 62, 64, 66, 67, 73, 74 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 68 bin 993 lira 70'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Kadıköy ve Bahçelievkler, Edirne ve Düzce'nin Merkez, son olarak Samsun'un İlkadım ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 672 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 723 kişi 133 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 498 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 105 bin 74 kişi 4 lira 40'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 215 bin 10 kişi ise 2 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 297 bin 766 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 915 bin 780 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 510 bin 614 lira 76 kuruş aktarıldı.

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