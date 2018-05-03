Özel güvenliklere terör ayarı

Gazetevatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre; Türkiye’nin başta YPG/PKK ve IŞİD'e karşı mücadelesinden rahatsız olan terör örgütlerinin kamu binalarına saldırı hazırlığında olduğu ihbarları gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda üst üste istihbarat alan Emniyet Genel Müdürlüğü, özel bir güvenlik çalışması başlattı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde bir araştırma görevlisinin 4 akademisyeni öldürmesiyle sonuçlanan olayla birlikte özel güvenliklerin saldırılara karşı teyakkuz halinde olması için ayrı bir çalışma yürütülmesi kararı alındı.

81 İLE GENELGE YOLLANDI

Başbakanlığın 2018/2 sayılı genelgesinde konuyla ilgili 81 il ve bağlı ilçelerdeki özel güvenliğin koruduğu kamu binalarında, saldırılara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi ve risk analiz haritaları çıkartılmasına karar verildi. Buna göre, güvenlik görevlileri çalıştıkları kurumlardaki riskli alanlarını tespit edip fotoğraflarla bağlı bulundukları emniyet müdürlüklerine rapor olarak sunacak. Raporlar değerlendirilerek binalardaki eksikliklerin giderilmesi yönünde valilikler çalışma yürütecek.