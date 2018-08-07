HABER

Samsun’da taşlarla ambulansın camlarını kırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 00:22 | Son Güncelleme

Samsun’da geçtiğimiz günlerde drift atılarak önü kesilen ambulansın bu kez de taşlarla camları kırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 55 LL 112 plakalı 112 Acil Servis ambulansı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre yoldan geçen 2 kişi, ambulansın camlarını taşlarla kırarak kaçtı. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

AMBULANS

Saldırıya uğrayan ambulansta bulunan sağlık çalışanları, aynı ambulansın geçtiğimiz günlerde drift atılarak önünün kesildiğini belirtti. Olay yerindeki incelemelerini tamamlayan polis, ambulansın camlarını kıran şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

ambulans3

(İHA)

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
Cemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülükCemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük
7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun ambulansa saldırı ambulans

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Cemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Cemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

Terör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç not

Terör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç not

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.