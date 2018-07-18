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SOLOTÜRK, İngiltere'den ödülle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gösteri ekibi SOLOTÜRK, İngiltere'de düzenlenen Royal International Air Tattoo (RIAT) 2018 Airshow'da 'En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu' ödülünü aldı.

SOLOTÜRK, İngiltere'den ödülle döndü

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gösteri ekibi SOLOTÜRK, İngiltere'de düzenlenen Royal International Air Tattoo (RIAT) 2018 Airshow'da 'En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu' ödülünü aldı.
Avrupa'nın en önemli gösterilerinden biri olan ve geçen 13-15 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de düzenlenen 'Royal International Air Tattoo'ya katılan SOLOTÜRK, 'En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu' ödülüne hak kazandı. İngiltere semalarında ay yıldız sembolünü sergileyen pilotlar Yüzbaşı Erhan Günar ile Yüzbaşı Serdar Doğan, Türkiye'ye ödülle döndü. Genelkurmay Başkanlığı, SOLOTÜRK'ün başarısını Twitter hesabından paylaştı.

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SOLOTÜRK, İngiltere'den ödülle döndüSOLOTÜRK, İngiltere'den ödülle döndü

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