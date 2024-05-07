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Sosyal medyada para karşılığı itibar suikastı! Trol ve bot hesaplar AK Parti'yi harekete geçirdi: Erdoğan'dan "Lince geçit vermeyin" talimatı

07.05.2024 09:56
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AK Parti sosyal medyada 'trol' olarak adlandırılan hesaplar için düğmeye bastı. İddiaya göre sosyal medyadan para karşılığı AK Parti'ye yönelik itibar suikastı gerçekleştiren onlarca hesap tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İtibar suikastına geçit vermeyin, lince fırsat vermeyin" deyip talimat verdiği öne sürüldü.

Sosyal medyada para karşılığı itibar suikastı! Trol ve bot hesaplar AK Parti'yi harekete geçirdi: Erdoğan'dan "Lince geçit vermeyin" talimatı

Seçim sonrası parti içi tartışmalarla çalkantılı bir dönem geçiren AK Parti şimdi de sosyal medyadaki linç kampanyaları için düğmeye bastı. Söz konusu sosyal medya hesapları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepkisini çekti. Erdoğan rest çekip kurmaylarına talimat verdi.

İSTİFA PAYLAŞIMLARI YAPILIYORDU

AK Parti'nin gündeminde öne çıkan konulardan biri de sosyal medyadaki trol ve bot hesaplar. Özellikle seçimin sona ermesiyle sosyal medyada sık sık AK Parti'nin önde gelen bazı isimlerinin istifası istenen paylaşımlar yapılıyordu. Türkiye gazetesinde gündeme getirilen iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan tedbir alınması için talimat verdi.

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"LİNCE GEÇİT VERMEYİN"

Erdoğan konuyla ilgili değerlendirmede bulunarak “Bizim görevlendirmediğimiz hiç kimse bizim adımıza konuşamaz, itibar suikastı yapamaz. Partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına itibar suikastına geçit vermeyin. Böyle durumlara maruz kalan arkadaşlarımıza arka çıkın, lince fırsat vermeyin.” ifadelerini kullandı.

AK Parti kaynaklarının belirttiğine göre; başta “X” olmak üzere, sosyal medya platformlarında onlarca hesabın para karşılığı, partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiği tespit edildi.

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"PARA HARCANARAK BAZI İNSANLAR HEDEF ALINIYOR"

Bunun üzerine AK Partili kurmaylar harekete geçti, trol ve bot hesaplar için önlem alınmaya başladı. Kurmaylar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kim yapıyor, hangi metotla yapıyor, hangi trolleri kullanıyor, kimin adına yapıyor, teknik incelemelerde bunlar ortaya çıkıyor. Planlı, programlı, para harcanarak ve bazı insanlar hedef alınarak yapılıyor. Bunları takip ediyoruz, edeceğiz de. Bu parti trollerin şekil verdiği bir parti değildir. AK Parti kurumsal ve köklü bir partidir. Herkes ne yaptığını bilmelidir. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Recep Tayyip Erdoğan ak parti troll
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