Son dakika: İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den yeni açıklama! İşte 20 Ocak İstanbul hava durumu

Son Güncelleme 8 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 12:06 |8 saat önce

Ajanslardan son dakika geçen bilgiye göre İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu da yeniden cevaplanmış oldu. İstanbul ve çevresinde cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar yükselirken, yarı yıl tatilinin ilk haftası kenti kar bekliyor. İşte 20 Ocak İstanbul hava durumu ve tüm detaylar...

Türkiye'de ocak sonuna gelinmesine rağmen hala tam anlamıyla kış gelmedi. İstanbul hava durumu ise sürekli değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz hafta soğuk yaşanan İstanbul'da haftasonu güneş kendini yeniden gösterdi. İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul ve çevresinde cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar yükselirken, yarı yıl tatilinin ilk haftası kenti kar bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 44'ü İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde bin 750 otomatik yer gözlem istasyonu bulunuyor. Yüksek atmosfer gözlemi için de biri İstanbul'da Türkiye'nin 9 noktasında bulunan merkezlerden 12 saat arayla meteoroloji balonu uçurularak atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin veriler alınıyor. Çatalca'daki meteoroloji radarı ise anlık yağış bulutlarını takip ederek, 2-3 saat öncesinde yağışın cinsini ve miktarını tespit ederek şiddetli yağış uyarısı yapıyor. İstanbul'daki hava durumuna ilişkin AA muhabirin soruların yanıtlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, dün şu açıklamalarda bulundu.

Kocaman, rüzgarın hızının saatte 80 ve 100 kilometreye kadar çıkacağını dile getirdi. Dünkü tahmin haritasının her zaman rastlanılan bir durum olmadığını belirten Kocaman, rüzgar, fırtına, şiddetli yağış, kar, karayel ve lodos fırtınasının bir arada görüleceğini, Türkiye'nin bütün hava olaylarını aynı anda yaşayacağını anlattı. Kocaman, özellikle yurdun batı kesimleri, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar karayel, doğu kesimlerde ise lodos fırtınasının etkili olacağını vurgulayarak, vatandaşların soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olmalarını, sobalarını söndürmeden uyumamaları gerektiğini söyledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini ifade eden Kocaman, Doğu Akdeniz'de ise şiddetli sağanak yağış görüldüğünü, Mersin, Adana, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş civarındaki sel olabileceğini için yetkilileri ve vatandaşları uyarmak istediklerini vurguladı. Rüzgarın dönmesiyle ani düşen sıcaklıkların gece 8 dereceye kadar ineceğini belirterek, "Yarından itibaren yağış kesiliyor. Cuma ve cumartesi günü özellikle İstanbul'da yağış olmayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine gelecek ve hatta bir kaç derece üzerinde seyredecek. Pazar gününe kadar İstanbul güzel bir hava geçirecek." dedi.