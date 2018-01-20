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Son dakika: İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den yeni açıklama! İşte 20 Ocak İstanbul hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 12:06 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ajanslardan son dakika geçen bilgiye göre İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu da yeniden cevaplanmış oldu. İstanbul ve çevresinde cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar yükselirken, yarı yıl tatilinin ilk haftası kenti kar bekliyor. İşte 20 Ocak İstanbul hava durumu ve tüm detaylar...

Türkiye'de ocak sonuna gelinmesine rağmen hala tam anlamıyla kış gelmedi. İstanbul hava durumu ise sürekli değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz hafta soğuk yaşanan İstanbul'da haftasonu güneş kendini yeniden gösterdi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul ve çevresinde cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar yükselirken, yarı yıl tatilinin ilk haftası kenti kar bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 44'ü İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde bin 750 otomatik yer gözlem istasyonu bulunuyor. Yüksek atmosfer gözlemi için de biri İstanbul'da Türkiye'nin 9 noktasında bulunan merkezlerden 12 saat arayla meteoroloji balonu uçurularak atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin veriler alınıyor.

Çatalca'daki meteoroloji radarı ise anlık yağış bulutlarını takip ederek, 2-3 saat öncesinde yağışın cinsini ve miktarını tespit ederek şiddetli yağış uyarısı yapıyor.

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin AA muhabirin soruların yanıtlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, dün şu açıklamalarda bulundu.

Kocaman, rüzgarın hızının saatte 80 ve 100 kilometreye kadar çıkacağını dile getirdi.

Dünkü tahmin haritasının her zaman rastlanılan bir durum olmadığını belirten Kocaman, rüzgar, fırtına, şiddetli yağış, kar, karayel ve lodos fırtınasının bir arada görüleceğini, Türkiye'nin bütün hava olaylarını aynı anda yaşayacağını anlattı.

Kocaman, özellikle yurdun batı kesimleri, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar karayel, doğu kesimlerde ise lodos fırtınasının etkili olacağını vurgulayarak, vatandaşların soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olmalarını, sobalarını söndürmeden uyumamaları gerektiğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini ifade eden Kocaman, Doğu Akdeniz'de ise şiddetli sağanak yağış görüldüğünü, Mersin, Adana, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş civarındaki sel olabileceğini için yetkilileri ve vatandaşları uyarmak istediklerini vurguladı.

Rüzgarın dönmesiyle ani düşen sıcaklıkların gece 8 dereceye kadar ineceğini belirterek, "Yarından itibaren yağış kesiliyor. Cuma ve cumartesi günü özellikle İstanbul'da yağış olmayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine gelecek ve hatta bir kaç derece üzerinde seyredecek. Pazar gününe kadar İstanbul güzel bir hava geçirecek." dedi.

Yapılan son değerlendirmelere göre: sabah saatlerinde Van, Bitlis ve Siirt çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Trakya'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ise; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(30-50 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Bu haberi sürekli yazan arkadaşınızın çocukluğuna inin, bir sıkıntısı veya bir takıntısı var durmadan alakasız yalan yanlış hava durumu pompalıyor.
@pdks meteorolojinin sitesinde salı ve çarşamba karla karışık yağmur var. sonraki günler parçalı bulutlu. kar falan yok reklam için yalan haber yapılıyor.
Bu haber degil hergün aynı yayın
ulan ne yalan haberlerle milleti kandırıosunuz işiniz gucunuz cakallık yorumlarımıda yayınlamıypsunuz kat falan yok yarından ıtıbaren salıya kadar yagmur var sonra kapalı hava 5gun devam edicek ne sallayıp duruyosunuz milleti kandırıosunuz insan olun azcık
GELMEZ KAR FELAN YALAN İNQNMAYIN
çatalca istanbul yani ! len kar falan yok 8 günlük yahoo tahmini var telde.
YETER BIRAKIN ARTIK KARI FİLAN HER GÜN KAR YAĞDIRIYORSUNUZ AMA HİÇBİRŞEY YOK MİLLETİ KANDIRMAYIN.
Gunlerdır Kar gelıyor Kar gelıyor bı turlu gelmedı gıttı, Hayırlısıyla su kar bı gelseydı Ordumuzda su Afrıne bı gırseydı bızde bu haber salatasından bı kurtulsaydık Insallah
Ben editör.. bu sefer söz verdi.. gelmezse ne olayım
ıhtımal var
Bİ GELEMEDİ BE HER GÜN FARKLI FARKLI AÇIKLAMA HA BUGÜN HA YARIN YOK TARİH YOK SAAT YAĞMAZ ABİ NE AĞAÇ KALDI NE GÖL HER YER BETON OLDU FABRİKA OLDU TOPRAK YOK YAĞAR MI KAR ?
Günlerdir milleti gerdiniz yalan dolan hava durumuyla felaket tellallığı yapıyorsunuz sanki bu ülke ilk defa kar yağmur görecekte...
"Selamsız Bandosu"filmindeki cumhurbaşkanının şapkasıyla selamlayıp geçip gitmesi gibi,bir türlü gelmedi,selamlayıp geçiyor:"Selamsız Kar"....
mynet hava durumuyla kafayı bozmuş
tema ve OGM İLE İŞBİRLİĞgerekır
mynet çalışanlarının psikolojik destek alması gerektiğinin göstergesi olan bir haber.
istanbula dün kar yağdı habetiniz yokmu?nasıl kaçırdınız?hahahah
meteoroloji istifa
akıllı olun akıllı geçen haftada gün verdiniz fıs çıktı
bir hava tahmincisi olarak görüslerimi size ileteyim bu soguk hava siddetli fırtınayla beraber gelecek kar yagabilir ama etkili bir kar yagısı gibi görünmüyor sıcaklık sıfırın ustunde olacagı ıcın kar çabuk eriyecek bu kıştan umudunuzu kesin artık seneye
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