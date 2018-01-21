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Sosyal medyaya Afrin soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 18:46 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yapılan "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili gerçeğe aykırı haber ve sosyal paylaşımlarla ilgili yasal gereğinin yapılacağını duyurdu.

Sosyal medyaya Afrin soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yapılan "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili gerçeğe aykırı haber ve sosyal paylaşımlarla ilgili yasal gereğinin yapılacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun aziz milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları takip edilmekte gerekli tespitler yapılmaktadır. Bununla birlikte; Terör örgütlerine destek ve provakasyon amaçlı gösteri veya taşkınlık yapanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca iletişime geçilerek alınacak talimatlar doğrultusunda yasal gereğinin yapılması için ilgili kolluk birimleri bilgilendirilmiştir. Bu meyanda yürütülen soruşturma kapsamında suç unsuru taşıyan paylaşımlara ilişkin tespitler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı."

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sosyal medya Tweet Afrin

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