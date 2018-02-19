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Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 15:12 | Son Güncelleme

Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birlikleri, Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gireceğini duyurmasının ardından, ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini bombardımana tutuluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 31. gününde Afrin bölgesindeki terör hedefleri bombalanmaya devam ediliyor.

Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gireceğini duyurmasının ardından harekete geçen TSK, Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan sınır birliklerinden ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini vurdu.

Harekatta stratejik öneme sahip Raco bölgesinde terör hedefleri tek tek imha edildi. Fırtına obüsler de bölgede hazır bekletiliyor. Öte yandan, mühimmat taşıyan askeri araçların da bölgeye sevk edildiği görüldü.

AA

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Suriye PYD TSK hatay

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
pyd 600 km genişliği 100 km derinliği olan bir bölgeyi almış.afrin bunun içinde prinç tanesi.pyd yi bu ülkenin başına bela eden akp iktidarıdır.şamda namaz kılacağız diye sünni teröristleri esadı devirmek için göndermeseyediniz bunlar olmayacaktı.müslümanı müslümana öldürttüler.mezhepçi yaklaşımla 1 milyon insanı katlettiler.ne imiş osmanlı devletini yeniden kurup padişah olacaklarmış.
akp olmasa pkk. deas. feto. dhkpc. pyd. pejak. olmazdi. akp olmasa idi irak savasi olmazdi suriye savasi oazdi. kadafi inmezdi. arap bahari olmazdi. hatta ve hatta 2. dunya savasi olmazdi. ne akp imis ya. her kotu onlan akp den. esad kendi halkini vuruyor ak parti suclu hic eaadin sucu yok. feto halkimizi vuruyor suclu akp feto sucsuz. amerika pkk. ypg ye silah yigiyor suclu akp abd sucsuz. rusya suruyiye giriyor suclu akp rusya sucsuz. akp tayyip nefreti vatan satmaya kadar giden kafa ne kafasi
allah aşkına vurun, vatan aşkına vurun, şehitler aşkına vurun... kılıcınız keskin olsun, bozatlı hızır yoldaşınız olsun
Suriye genel hükumetinin anlamadığı şey bırakın ypg ve pkk oluşumunu orada bitirelim sonradan ortalık karışacağına şimdiden bitsin ki sonra ilişkileri düzeltelim unuttukları bir şey var hala oradan ülkemize saldırılar yapılıyor buda savaş nedenidir ve biz sadece şimdilik bu iki terör örgütünü sorumlu tuttuğumuz için onları yok etmeye çabalıyoruz ama eğer Esad hükumeti saldırırsa o zaman işler değişir onlarla da savaşmak zorunda kalırız biz o toprakların sahibi o bölgede yaşayan halk olduğuna göre onlara veririz o zaman
Gençler Eli silah tutan abiler hazır olun vatan aşkıyla cepheye gidebiliriz. Vatansızlar da esed in kucağın da bizleri beklesin...
süriyede esad denen mahlükat çok kurnaz olduğu kadarda aptalın teki ama gelelim zaten yıllarca bu terörist örgütleri örgütleyen de zaten esad ve babasıdır. müslüman türk ulusunun canına kast eden esad ve babasıdır.bunu kendileri yapmıyor yaptırılıyordu yıllarca bunu arkasındaki güçler asıl ıran rusyadır.abd.perde arkası ab.perde arkasında destekcileri bunlardır şimdi kalkmış pkk-pyd.ye arka çıkaçakmış yemezler bu saatten sonra böyle bişeye kalkışılırsa bu esadın sonu olur. süriyeninde param parca olmasını seyrederler zaten onu istiyor şimdi bu ülkeler hadi dene esad hıyarı aptalın oğlu aptal o
@lions5334 :)) BRAVO ... SÜPER TESPİTLER.. :))
ezan sesi eşliğinde vuruluyor demak mezhep çığırtkanlığıdır suriye ordusu müslüman değilmi namaz kılmıyormu ama sizin amacınız alevi sünni ayrımını ve düşmanlığını körüklemek ezana karşı olan tek bir alevi gördünüzmü bu hükümet mezhepçi duruştan uzaklaşıp dünya gerçeklerine göre ve başta atatürk ilkelerine göre hareket etmelidir korkunç bir tuzağa düşülüyor içte ve dışta yanlış politikalar cumhuriyetimize ve halkımıza zarar veriyor meşru suriye ordusu ile suriye içinde anlaşmak zorundayız o mezhepçi at gözlüğünüzü çıkarmaz iseniz ülkemizi içinden çıkılmaz kaoslara sürükleyeceksiniz
Yıllarca pkk yı destekleyen suriye yine bizi yanıltmadı ve pkkyı korumaya çalışıyor . Madem savaşmak istiyorlar savaşalım aldığımız toprakları ilhak ederek referandumla kendimize katalım .
YILLARCA DÜŞÜNSEM TERÖRÜ FİNANSE EDEREK ,DÜNYANIN BAŞINA BELA OLMUŞ BAŞTA DOLAR , STERLİN, EURO GİBİ ZEHİRLİ VE KİRLİ PARALARIN PANZEHİRİNİN , YİNE KENDİLERİNİN İCAT ETTİĞİ KRİPTO PARALAR OLACAĞI HİÇ AKLIMA GELMEZDİ. ÇÜNKÜ, BUNLAR ORTALIĞI HER KARIŞTIRDIĞINDA, EEE SAVAŞ TEHLİKESİ VAR, GETİRİN BAKALIM PARALARI BUNLARIN KUCAĞINA, GÜVENLİ LİMAN YA BUNLAR ! ARTIK, KÜRESEL SERMAYE BUNLARIN BALON PARALARINA, PETROLE VEYA ALTINA VS. DEĞİL, KRİPTO PARALARA HÜCÜM EDİYOR. EMPERYALİSTLERİN BALON EKONOMİLERİNDEKİ ÇÖKÜŞ ÖNÜ ALINAMAZ BİR HALE BÜRÜNECEKTİR. YORUMLARIM YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
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