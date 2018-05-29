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Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 23:15 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, gri listede yer alan Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker isimli terörist öldürüldü.

Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede yürütülen geniş kapsamlı operasyonlar sırasında çatışma yaşandığı belirtildi.

GRİ LİSTEDEKİ MUSTAFA ŞEKER ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada şöyle denildi:

Tunceli-Hozat Kırsalında,İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyonda bu akşam teröristlerle sıcak temas sağlanmış ve 1 terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan değerlendirmede etkisiz hale getirilen teröristin Terör Arananlar Gri Listede yer alan Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet kalaşnikof şarjörü1 adet el bombası, 1 adet sırt çantası,1 adet dürbün, 1 adet palaska, 1 adet kod tablosu ve 1 adet panço ele geçirilmiştir.

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
Bölgede sıcak temasın devam ettiği öğrenildi.

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