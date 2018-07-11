Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Resepsiyonu Kuran-ı Kerim ile açmak" başlıklı yazısının ardından Hürriyet 'teki yazıları önce azaltılan Mehmet Y. Yılmaz, hürriyet 'teki yazılarına Recep Tayyip Erdoğan 'ın Aydın Doğan 'ı aramasının ardından ara verildiğini T24 sitesinden Hazal Özvarış'a anlattı. Yılmaz'ın söyleşisinde ilgili bölüm şöyle: Siz uzun bir dönem, 7 Eylül 2017’ye kadar iktidarı eleştiren yazılar yazabildiniz. Bu nasıl mümkün oldu? Yazdım valla, kimse de bir şey demedi. Kimse uyarıda bulunmadı veya sizin işten çıkarılmanız için baskı yapılmadı mı? Yazı işlerinin uyarısıyla bazı düzeltmeler yaptığım olmuştur, hiç kuşkusuz. “Bu ifade çok ağır, bunu yumuşat” diye yayın veya yazı işleri müdürünün uyarısıyla düzelttiklerim olmuştur. Onun dışında ben bildiğimi yazdım ta ki 7 Eylül’e kadar. O tarihte de 30 Ağustos resepsiyonundaki Genelkurmay Başkanı’nın eşinin başını örtmesiyle ilgili tartışmalar üzerine bir yazı yazdım. O yazı üzerine Aydın Doğan’ı Recep Tayyip Erdoğan aradı. Ve ben onun öfkesini yatıştırmak için yazılara ara vermiş oldum. Ama bir daha da başlayamadım.

Erdoğan arayıp Doğan’a ne dedi, biliyor musunuz? Kuran-ı Kerim’in okunmasına karşıymışım gibi şeyler. Ve işten çıkarılmanız mı talep edilmiş? Evet. Hemen mi? Herhalde hemen. O kadarını bilmiyorum, sormadım da doğrusu. Çünkü Aydın Doğan bu nedenle çok üzgündü, ben de “Üzülmeyin, boş verin. Bir süre bir şey yazmayım” dedim, öyle kaldı. Size ‘yaz’ diyen olmadı mı? Olmadı, ben bir iki sefer “Başlayım mı” dediğimde de yayın müdürü Fikret Bila “Şimdi değil” dedi ve öyle kaldı. NE YAZMIŞTI? Mehmet Y. Yılmaz, 2017 yılındaki 30 Ağustos resepsiyonunun ardından yazdığı yazıda resepsiyonu şu satırlarla eleştirmişti. SARAY’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarından iki görüntü kaldı. Birisi, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın, Cumhurbaşkanı önünde bel bükmesi, diğeri Genelkurmay Başkanı’nın eşinin başını örtmesi. Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın tutumu, Türkiye’nin nereye gitmekte olduğunun bir göstergesi. O da biliyor ki artık yargı bağımsız değil, tek patron var ve o tek patrona bağlılığını göstermek kendisi için daha hayırlı olacak.