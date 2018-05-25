HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 10:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da  sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle Bayrampaşa'da rögarlar geri tepti, yollarda su birikintileri meydana geldi. Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu da yaşandı.

(FOTOĞRAF)

Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Suriyeli'lerin bayram geçişinde yoğunlukSuriyeli'lerin bayram geçişinde yoğunluk
Bahçesinde yetişen karpuz büyüklüğündeki mantar şaşırttıBahçesinde yetişen karpuz büyüklüğündeki mantar şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor

Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor

İstanbul'a yağış hakim! Meteoroloji hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonuna dikkat!

İstanbul'a yağış hakim! Meteoroloji hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonuna dikkat!

TSK açıkladı! Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

İçişleri Bakanlığı: Alaattin Çakıcı'nın adamları yakalandı!

İçişleri Bakanlığı: Alaattin Çakıcı'nın adamları yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.