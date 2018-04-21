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Derasar köyünde tek eşlilik yasak

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 18:43 | Son Güncelleme

Pakistan sınırında Rajasthan eyaletindeki Derasar köyünde yıllardır süre gelen bir gelenek sebebiyle erkekler iki kadınla evlenmek zorunda kalıyor.Hindistan-Pakistan sınırında bulunan Rajasthan eyaletinin küçük bir köy olan Derasar’da, uzun yıllardır devam eden gelenekler sebebi ile tek eşli evliliklere sıcak bakılmıyor.

Derasar köyünde tek eşlilik yasak

Pakistan sınırında Rajasthan eyaletindeki Derasar köyünde yıllardır süre gelen bir gelenek sebebiyle erkekler iki kadınla evlenmek zorunda kalıyor.
Hindistan-Pakistan sınırında bulunan Rajasthan eyaletinin küçük bir köy olan Derasar’da, uzun yıllardır devam eden gelenekler sebebi ile tek eşli evliliklere sıcak bakılmıyor. Köydeki erkeklerin 2 eşe sahip olmasını zorunlu kılan adet sebebiyle, Derasar köyünde uzun yıllardır tek eşli evlilikler gerçekleştirilemiyor.
Yaklaşık 600 kişi ve 70 ailenin yaşadığı köyde süre gelen geleneğin ardında ise çok uzun zaman önce köyde yaşanmış bir olay yer alıyor. Yıllar önce köyde yaşayan erkeklerin ilk evliliklerinden çocuk sahibi olamamaları ve bu sebeple ikinci bir evlilik yoluna gitmeleri, köyde çocuk sahibi olmanın ancak 2’inci eş ile mümkün olabileceği inancını ortaya çıkardı. Aradan yıllar geçmesine ve artık erkeklerin ilk eşlerinden de çocuk sahibi olmalarına karşın köylüler, gençlerin bu adetten vazgeçmelerine sıcak bakmıyor. Bu sebeple 2’inci evliliği gerçekleştirmek istemeyen erkekler bile zorla evlendiriliyor. Köyde yaşayanlar bunun kutsal bir gelenek olduğuna inanıyor. İlk eşten ise ikinci eşe hoşgörü göstererek, iyi davranması bekleniyor.

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